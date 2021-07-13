【當炒股】光伏板塊續發盈喜　信義光能升近半成、福萊特玻璃升4%

▲ 新特能源股價升逾一成 預期上半年純利增65倍

部分太陽能光伏板塊股份，陸續發布盈喜預告，再加上中國能源政策支持，多隻光伏股份造好。

信義光能 （00968） 曾升近半成，最高見16.64元，現報16.58元，升4.2%，暫錄得成交額2.85億元；福萊特玻璃 （06865） 最多升逾4%，高見34.4元，現報33.75元，升2.3%，成交額暫錄1.48億元。昨日發盈喜的新特能源 （01799） 今日高開5.7%，最高見18.64元，升13.9%，現報17.78元，升8.7%，暫錄得成交額3.02億元。

信義光能料上半年利潤增長至少100%，詳看【下一頁】

新特能源 （01799） 昨晚發布正面盈利預告，指公司今年上半年，預期未經審核的股東應佔利潤不少於11.5億元人民幣，對比去年同期為174萬元人民幣，按年大增660倍。

公司表示，盈利預期提升，主要是因今年上半年多晶矽產品銷量較去年同期增加，而多晶矽產品銷售價格大幅增長，以及公司風電、光伏自營電站規模及發電量增加所致。

中國自2013年起，出台多項政策以推動光伏產業發展。今年4月最新公布的《2021年能源工作指導意見》中，設立風電、光伏發電量要佔全社會用電量比重達11%左右的目標。

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記者：梁安琪