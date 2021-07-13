【騰訊股價】全球最大中國股票基金減持騰訊　基金第一大持倉

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【騰訊股價】市監局批准騰訊私有化搜狗 完成後搜狗將從紐交所退市
據內地《證券時報》引述晨星數據報道，全球最大的中國股票基金「瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金（美元）」減持騰訊 （00700） 。該基金今年來回撤幅度超過10%，甚至跑輸了同類組别。騰訊股價今日反彈，現升552.5元，成交額55.3億元。
最新數據顯示，該基金規模為130億美元。盡管基金凈值出現回撤，但其頭十大重倉股中，多數持股在6月份未發生變化，只有騰訊控股 （00700） 被其減持4.11%。截至2021年6月30日，該基金持有騰訊控股13.67億美元，是其第一大重倉股，但其持倉一年回報為-4.07%，對其淨值影響較大。
此外，貴州茅台、阿里巴巴 （09988） 、中國平安 （02318） 、網易 （09999） 也是其重倉股，持股市值分別為9.43億美元、7.65億美元、6.78億美元和6.48億美元。
值得留意，該基金的重倉股中，李寧 （02331） 一年回報達246.32%，是目前其持倉中表現最好的股票，招商銀行 （03968） 一年回報達到55.13%，港交所 （00388） 一年回報34.42%。
編輯：吳敏芳