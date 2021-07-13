【監管風暴】據報字節跳動未有擱置上市計劃　與監管部門定期會面、爭取滿足數據要求

▲ 《彭博》今早再引述兩名消息人士稱，據報字節跳動並未有無限期擱置其上市計劃。

《華爾街日報》早前曾報道指，抖音母企字節跳動已因應中國政府要求公司集中處理數據安全風險，擬無限期擱置海外上市計劃。不過《彭博》今早再引述兩名消息人士稱，據報字節跳動並未有無限期擱置其上市計劃，只是目前尚未決定上市時間。字節跳動對報道不予置評。

字節跳動傳擱置上市計劃，詳見﹕【下一頁】

報道引述消息人士表示，字節跳動一向有就數據安全等議題，定期與內地監管官員會面。該名消息人士稱，字節跳動在今年3月曾與官員會面，討論有關數據安全的問題，但字節跳動創辦人張一嗚則未有出席該次會面。

另外，報道亦指，在過去一個月，字節跳動股份在私人市場的交易規模基本穩定於約3300億美元（約2.6萬億港元）。

字節跳動：公司不具上市條件，詳見﹕【下一頁】

字節跳動早前曾表示，公司並不具上市條件。《華爾街日報》其後報道指，字節跳動原本計劃將所有或部份業務在香港或美國上市，惟因應內地監管部門要求，公司需集中處理數據安全風險，故公司擬無限期擱置其海外上市計劃。

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編輯﹕賴奕羚