「跨世代轉型創商機」電影放映會順利播映　耗時四年籌備及製作

由香港宏恩基督教學院商學院和香港影藝聯盟合辦的一項旗艦項目－「跨世代轉型創商機」微電影放映會今日順利播映。今日有宏恩基督教學院商學院 - 商業/社會可持續性與創新中心（BSSI）主任楊慕貞博士和香港影藝聯盟主席、電影導演賀峰先生擔任嘉賓分享。更有幸邀請商務及經濟發展局副局長 陳百里博士, JP 一同觀看，在觀看後更與學生們分享一帶一路為香港將來帶來的機遇，相信都獲益良多。

▲ 邀請商務及經濟發展局副局長 陳百里博士, JP 分享

在過去的四年中，總共製作了四部微電影。分別是《與你齊起步 Go With You》、《以企業運動家精神跨代轉型》、《Fashion Transformation》和有關一帶一路的微電影 《祝你一路順風》。 四部微電影中不但從絲綢之路的青年創業機會、生活教育、到通過電影媒介的跨代轉型。

香港宏恩基督教學院商學院學生和明愛聖若瑟中學的學生和也有參與當中的拍攝。並且這是香港宏恩基督教學院商學院的服務管理榮譽學士課程及轉化型商業管理高級文憑課程與香港影藝聯盟聯合製作。這是學界與影視行業良好的合作示範項目。值得各行業參考和學習。

▲ 左起：商務及經濟發展局副局長 陳百里博士, JP ，宏恩基督教學院商學院 - 商業/社會可持續性與創新中心（BSSI）主任楊慕貞博士，與觀影者合照留念。

楊博士是次電影計劃目標是做到以生命影響生命，教導正確的價值觀。進行生命教育是教育從業者的終身目標。她做到與時並進採用新興媒體的傳播方式，令年輕人更易接受。選擇用電影的方法向年青人傳播正能量。希望年青人能互相擁抱容納對方，調較自己的心態，迎接新世紀。

雖然疫情下電影拍攝困難重重，但也堅持不放棄。

拍攝當中包含不同學問，適逢疫情肆虐，對拍攝進度更加有阻滯。利用科技和其他各種方法維持拍攝進度。這電影拍攝能促進同學人際溝通，團隊合作，學習未曾接觸的新事物，勇於接受挑戰也是生命教育的其中一項。



通過電影來了解不同世代在轉型過程中的特徵,以創造可持續發展、具經濟影響的新生。配合聯合國可持續發展目標 (UNSDG) 8 – 永續的經濟成長生活方式。可持續發展就是要糾正過去的錯誤，避免其他人重蹈覆轍。反思個人價值觀和維持社會和商業延續伸展。

▲ 活動完結後觀眾與嘉賓們合照

（資料由客戶提供）