  • 33°C
香港時間 : 2021713日 (二) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】國內又出台限產政策 鋼企利潤可重回高位？

股樓投資 13:04 2021/07/13

分享：

近期，多地發布鋼鐵下半年限產政策，加上原材料價格見頂回落，鋼價觸底後出現明顯反彈。東吳證券測算，7月以來，鋼鐵行業呈現鋼材價格上漲，鐵礦、焦炭等原材料下跌的局面，目前部分品種利潤已超過每噸1,000元（人民幣，下同）以上，重回到第二季的平均水平。

【A股布局】Ａ股融資餘額連升10周 孖展大戶買緊乜？，請按【見下頁

日前，唐山市印發了《7月份空氣質量攻堅方案》的通知，要求19家鋼鐵企業繼續落實《唐山市鋼鐵行業企業環境問題專項治理方案》要求，執行總量減排30%措施。此外，近期安徽、甘肅、山東、浙江、湖南、山西等地召開了壓減鋼鐵產量的會議，要求2021年全年粗鋼產量不超過2020年。隨著限產的逐漸落地，將逐步緩解鋼市的供需環境。

【美股分析】網絡安全解決方案需求增加　分析師列6隻受惠股，請按【見下頁

分析指，目前國內鋼材市場雖然處於傳統的需求淡季，但隨着多地陸續傳出下半年要實際壓減鋼鐵產量的消息，黑色系期貨市場已率先上漲，而後現貨市場開始跟隨其後，鋼廠也借此上調出廠價格。短期來看，國內鋼市將維持震蕩上漲的態勢。至於本輪鋼價上漲後，市場成交能否持續上升，將是鋼價能否持續走高的關鍵。

開源證券表示，限產影響加劇導致鋼價觸底後出現反彈。其中，螺紋鋼價格上周上漲了每噸180元，熱卷價格上漲了每噸290元。有分析指，從當前形勢看，鋼企利潤大概率繼續擴大，下半年不排除超過第二季高點的可能。
 

【延伸閱讀】大行點睇：吉利受累於芯片短缺 6月銷量按年跌近一成 遭瑞信下調評級至「中性」，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最

 

新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

板塊 鋼材股 港股

上一篇文章

【虛擬銀行】livi bank創新功能liviScan登場 提款、繳費及購物一鍵辦妥

下一篇文章

YouTube Shorts 正式進駐香港市場 用戶最長可拍攝60秒短片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【消費優惠】7-Eleven推「7.11Day」 買滿100元或以上可享77折 優惠只限7月11日當天
【消費優惠】7-Eleven推「7.11Day」 買滿100元或以上可享77折 優惠只限7月11日當天
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股
【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股