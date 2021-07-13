【券商點睇】國內又出台限產政策 鋼企利潤可重回高位？

近期，多地發布鋼鐵下半年限產政策，加上原材料價格見頂回落，鋼價觸底後出現明顯反彈。東吳證券測算，7月以來，鋼鐵行業呈現鋼材價格上漲，鐵礦、焦炭等原材料下跌的局面，目前部分品種利潤已超過每噸1,000元（人民幣，下同）以上，重回到第二季的平均水平。

【A股布局】Ａ股融資餘額連升10周 孖展大戶買緊乜？，請按【見下頁】

日前，唐山市印發了《7月份空氣質量攻堅方案》的通知，要求19家鋼鐵企業繼續落實《唐山市鋼鐵行業企業環境問題專項治理方案》要求，執行總量減排30%措施。此外，近期安徽、甘肅、山東、浙江、湖南、山西等地召開了壓減鋼鐵產量的會議，要求2021年全年粗鋼產量不超過2020年。隨著限產的逐漸落地，將逐步緩解鋼市的供需環境。

【美股分析】網絡安全解決方案需求增加 分析師列6隻受惠股，請按【見下頁】

分析指，目前國內鋼材市場雖然處於傳統的需求淡季，但隨着多地陸續傳出下半年要實際壓減鋼鐵產量的消息，黑色系期貨市場已率先上漲，而後現貨市場開始跟隨其後，鋼廠也借此上調出廠價格。短期來看，國內鋼市將維持震蕩上漲的態勢。至於本輪鋼價上漲後，市場成交能否持續上升，將是鋼價能否持續走高的關鍵。

開源證券表示，限產影響加劇導致鋼價觸底後出現反彈。其中，螺紋鋼價格上周上漲了每噸180元，熱卷價格上漲了每噸290元。有分析指，從當前形勢看，鋼企利潤大概率繼續擴大，下半年不排除超過第二季高點的可能。



【延伸閱讀】大行點睇：吉利受累於芯片短缺 6月銷量按年跌近一成 遭瑞信下調評級至「中性」，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最

新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛