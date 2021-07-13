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【A股布局】Ａ股融資餘額連升10周 孖展大戶買緊乜？

股樓投資 12:36 2021/07/13

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據內地報道，自4月30日起，滬深兩市融資餘額連續10周錄得增長。數據顯示，融資客長時間連續加倉情況較為罕見，近五年以來，連續10周加倉的情況僅有三次，分別發生於2019年2月至4月、2020年6月至8月，以及今年4月底至今。

【A股布局】深創業板指數曾破6年新高 歷史首次超過上證指數，請按【見下頁

不過，對比三次融資客加倉的幅度，今次連續加倉相對較為謹慎，融資餘額變化幅度較小，三次變化幅度分別為37.2%、33.4%、8.9%，而以上證指數計，2019年、2020年期間的升幅約為19左右，而今次升幅僅3%。當然，今年深圳創業板指數表現出色，由4月底至今累計升幅已達13%。

【美股分析】網絡安全解決方案需求增加　分析師列6隻受惠股，請按【見下頁

這樣也多少說明融資大戶的取向。從行業角度來看，融資客連續加倉區間偏愛醫藥生物、電子、化工板塊。其中醫藥生物行業5月融資餘額上升較快，4月底以來融資餘額增加近200億元。6月至今因半導體行業持續火熱，電子行業融資餘額快速上升，醫藥板塊流入幅度放緩。

值得注意是，融資客連續加倉期間也在持續拋售部分行業，農林牧漁、建築裝飾、銀行、通信、紡織服裝行業遭融資客小幅減倉，顯示了上證指數跑輸的原因。

【延伸閱讀】下半年部署：2021下半年值得加注的10隻收息股，請按【見下頁

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記者：林衛

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