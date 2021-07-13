【A股布局】深創業板指數曾破6年新高 歷史首次超過上證指數

周二（13日）早上，深圳創業板指數曾經升至3560點，歷史首次超過上證指數。其後，深圳創業板由高位回落，於3500點附近徘徊，又再被上證指數反超前。

【單位圖輯】恆大‧珺瓏灣三房單位直擊 客飯廳採用酒店式設計，請按【見下頁】

深圳創業板指數能夠後來居上，主要因板塊輪動，深市第一牛股寧德時代（深：300750）乃深圳創業板權重股，總市值達到13,000萬元（人民幣，下同），今年累計升幅近六成。分析指，寧德時代是電動車電池的龍頭，當下市場風格正好追逐新能源車產業鏈，料行情還會持續升溫。

【美股焦點】美股三大指數上周創新高 本周藍籌股業績放榜，請按【見下頁】

反觀，上證指數以傳統金融股為主，表現難免相形見絀，尤其不少傳統白馬股相繼腳軟，如貴州茅台（滬：600519）股價走勢差強人意，由年初至今仍然微跌，預計在投資風格主導下，深圳創業板指數有力再超前，並拉遠距離。

【延伸閱讀】下半年部署：滙豐由下而上選股方式 推介12隻本港藍籌股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛