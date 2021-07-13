▲ 【恢復派息】歐央行料將採取措施限制銀行派高息

歐央行將於下月決定是否取消銀行派股息限制 ，但央行可能採取措施確保今年稍後時間銀行業不會發放過高股息。歐洲央行監事會成員Margarita Delgado周一在接受採訪時表示，央行將呼籲銀行業保持「謹慎」。

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Delgado指 ，歐洲央行將推動那些擬議大量派息的銀行回歸更加平均化的分紅政策，並將有措施避免銀行在限制取消後過度派息，包括向相關銀行實施更高資本要求或要求更高流動性。除了評估銀行的金融實力外，歐洲央行還會將銀行的派息計畫與具有同等規模或類似商業模式的銀行進行比較。

為應對新冠肺炎疫情，歐洲央行此前要求銀行暫停發放股息及回購股份，以增強銀行抵禦損失的能力，但措施令歐洲銀行股受壓。銀行業如今急於提高股東回報。不過，Delgado的評論表明，隨著貸款寬免期結束和新冠變異毒株帶來的不確定性升高，監管機構正在為企業破產的潛在上升做好準備。Delgado表示，監控信用風險將是今年和明年監管者的首要任務， 歐央行在敦促銀行對貸款的潛在損失進行充分和審慎確認。

根據彭博計算， 歐元區最大的十家銀行已撥出超過222億歐元（263 億美元）用於回饋股東。法國巴黎銀行， Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA、 荷蘭國際集團， Intesa Sanpaolo SpA、 Nordea Bank持有的準備金最多。

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編輯：吳敏芳