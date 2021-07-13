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【新股IPO】騰盛博藥首掛跌5%　華南職業教育跌逾一成

新股IPO 09:54 2021/07/13

分享：

騰盛博藥（02137）與華南職業教育（06913）周二（13日）同日首掛。

騰盛博藥 （02137） 與華南職業教育 （06913） 周二（13日）同日首掛，兩隻新股均表現麻麻，騰盛博藥低開21.4元，較招股價22.25元跌近4%，截至早上9時39分，騰盛博藥現報21.1元，較招股價跌5.2%，盤中低見20.3元，成交額達6.14億。一手帳面（500股）暫蝕575元。

兩隻新股暗盤普遍潛水，詳見﹕【下一頁】

至於另一新股華南職業教育低開1.45元，較招股價1.59元跌8.8%，現報1.38元，較招股價跌13.2%，低見1.33元，成交額達5590萬元。一手帳面（2000股）暫蝕420元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯﹕賴奕羚

港股 IPO 華南職業教育（06913） 騰盛博藥—B（02137） 新經濟股

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