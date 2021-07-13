【新股IPO】騰盛博藥首掛升3%一手帳面賺350元　華南職業教育跌逾一成

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騰盛博藥 （02137） 與華南職業教育 （06913） 周二（13日）同日首掛，兩隻新股均表現一般，騰盛博藥低開21.4元，較招股價22.25元跌近4%，騰盛博藥收報22.95元，較招股價高3.15%，成交額達15.08億。一手帳面（500股）賺350元。
兩隻新股暗盤普遍潛水，詳見﹕【下一頁】
至於另一新股華南職業教育低開1.45元，較招股價1.59元跌8.8%，收報1.32元，較招股價跌17%，低見1.3元，成交額達1.25億元。一手帳面（2000股）暫蝕540元。
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編輯﹕賴奕羚