【港股市況】恒生指數升500點重上二萬八　ATM阿里巴巴、騰訊、美團齊升4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場憧憬美股業績期報喜，並關注儲局主席鮑威爾就貨幣政策發表講話，3大指數收市再創新高，道指升126點，港股承接高開逾百點。恒生指數開報27694點，升178點。恒生科技指數升0.5%，報7554點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 、滙豐 （00005） 升1%；騰盛博藥 （02137） 首掛開報21.4元，潛水3.8%；華南職業教育 （06913） 開報1.45元，較招股價低8.8%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：38】快手 （01024） 破底後反彈幅度擴大至近8%，高見163.8元。

【10：37】阿里巴巴 （09988） 最新升4%，高見205.6元。

【10：35】新特能源股價升逾一成 預期上半年純利增660倍

【10：33】港交所 （00388） 升1%，高見511.5元。

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【10：26】恒生指數升500點，重上28000點水平，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升4%。

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【10：21】恒指升幅擴大至465點。

【10：18】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾3%，高見551.5元。

【10：17】中國天然氣 （00931） 股價復牌升近6%，高見0.445元。中國天然氣公布，以2300萬元人民幣出售石家盛冉燃氣貿易50%權益予中國石化 （00386） ，估計將錄得虧損約290萬元。

【10：15】洛玻 （01108） 股價再升近一成，破頂高見15.38元。

【10：13】金融股向上，滙豐 （00005） 升近2%，高見45元；友邦 （01299） 升逾2%，高見96.5元。

【10：12】快手 （01024） 破底低見145元，最新轉升逾3%，高見155.2元。

【10：07】吉利 （00175） 股價升逾半成，高見25.55元。

【10：02】恒生指數升幅擴大至400點，報27925點，升409點。

【09：59】瑞斯康 （01679） 升幅擴大至三成，高見0.243元。

【09：57】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾2%，高見547元。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；美團 （03690） 轉升1%；小米 （01810） 升2%。

【09：55】恒指最新升逾300點，報27838點，升323點；科指升1%，報7591點。

【09：53】大市升幅擴大至約280點。

【09：53】騰盛博藥首掛跌5% 華南職業教育跌逾一成

【09：49】中軟 （00354） 股價升逾5%，破頂高見15.4元，成交1.2億元。

【09：46】維亞生物 （01873） 跌7%，低見8.8元，成交3.9億元。

【09：45】瑞斯康 （01679） 升幅擴大至兩成，高見0.238元。

【09：44】美團 （03690） 逆市跌近1.5%，低見280.8元。

【09：42】恒指早段曾升242點，高見27758，最新升勢回順，報27648點，升133點；科指升0.3%，報7536點。

【09：41】手機孖寶向上，舜宇 （02382） 升逾3%；瑞聲 （02018） 升逾2%。

【09：39】中國金融租賃 （02312） 跌9%，低見0.048元。中國金融租賃公布，董事會建議將每10股併為1股，每手改為1萬股。

【股份合併】中國金融租賃擬每10股合1股及更改每手買賣位

【09：36】快手科技 （01024） 逆市再跌近2%，低見145.2元再創上市新低。快手發布內部信，宣布組織架構調整，調整主要涉及增長部門、A站（彈幕視頻網）業務。

【互聯網監管】快手宣布架構調整 取消和拆分增長部門 上市半年市值高位蒸發7000億

【09：35】農夫山泉 （09633） 早段再升6%，高見44.95元。

【09：34】特步 （01368） 股價逆市跌逾6%，低見13.72元。另一方面，李寧 （02331） 升逾1%；安踏 （02020） 升0.1%。

【09：33】新特能源 （01799） 升逾9%，高見18.3元。新特能源料中期純利不少於11.5億元人民幣，按年大增660倍。

【09：32】罕王 （03788） 股價升一成，高見1.55元。罕王發盈喜，預計中期純利按年增長90%至約3.2億元人民幣。

【09：31】日前發盈喜的中興 （00763） 股價今早續升逾1%，破頂高見25.35元。

【09：30】龍湖 （00960） 高開2.3%，龍湖公布6月銷售金額308億元人民幣，按年升7%。

【09：26】瑞斯康 （01679） 高開2.8%。瑞斯康分別配售8866萬股及1.09億股予認購人丁志鋼及于路，認購價每股0.17元，折讓約3.4%，集資最多3354.4萬元。

【配股潮】瑞斯康折讓3.4%發新股 集資3354萬元償還債務

【09：25】祖龍娛樂 （09990） 發盈警，預期上半年錄得經調整虧損淨額介乎4500萬元至5500萬元人民幣，去年同期則錄得經調整利潤淨額約1.5億元。祖龍娛樂逆市低開1.4%。

【盈警】祖龍娛樂料上半年經調整虧損為4500萬元至5500萬人幣

【09：22】恒生指數開報27694點，升178點。恒生科技指數升0.5%，報7554點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 、滙豐 （00005） 升1%；騰盛博藥 （02137） 首掛開報21.4元，潛水3.8%；華南職業教育 （06913） 開報1.45元，較招股價低8.8%。

【09：14】期指開報27635點，升104點或0.4%。

【08：58】騰盛博藥生物科技 （02137） 及華南職業教育 （06913） 兩隻新股今日掛牌，騰盛博藥生物於富途暗盤交易場，收報22.45元，較招股價22.25元高0.9%。華南職業教育暗盤收報1.51元，較招股價1.59元低5%。

【新股IPO】騰盛博藥、華南職業教育暗盤普遍潛水 騰盛博藥僅於富途升1%

【08：42】恒指黑期升約198點，報27647點；道指期貨升29點，報34904點。

【08：40】和黃醫藥超額配股權悉數行使額外集資近6.3億元 沃瑞沙於中國銷售獲2500萬美元里程碑付款

【07：45】內地加強監管 中國科技巨頭大大跑輸美國同業

【07：45】港股ADR收報27630點，升114點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報44.47元，升0.57元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報531.14元，跌3.36元或0.6%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股第二季業績揭開序幕，投資者等待美國通脹數據，及憧憬美股業績期報喜，並關注聯儲局主席鮑威爾本周二及三出席國會聽證會，就貨幣政策發表講話。金融股帶動道指一度突破35000點關，3大指數收市再創新高。道指收市漲126點，報34996點。標指升0.3%，收報4384點。納指升0.2%，收報14733點。

【開市9點半】騰訊ADR守530關 騰訊概念股鬥魚跌9%創新低 美國通脹數據今出爐

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責任編輯︰梁浩碩