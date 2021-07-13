【港股市況】恒指黑期升約198點　道指期貨升29點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場憧憬美股業績期報喜，並關注儲局主席鮑威爾就貨幣政策發表講話，3大指數收市再創新高，道指升126點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數料高開114點，恒指料開報27630點。滙豐 （00005） ADR折合報44.47元，升0.57元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報531.14元，跌3.36元或0.6%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：58】騰盛博藥生物科技 （02137） 及華南職業教育 （06913） 兩隻新股今日掛牌，騰盛博藥生物於富途暗盤交易場，收報22.45元，較招股價22.25元高0.9%。華南職業教育暗盤收報1.51元，較招股價1.59元低5%。

【新股IPO】騰盛博藥、華南職業教育暗盤普遍潛水 騰盛博藥僅於富途升1%

【08：42】恒指黑期升約198點，報27647點；道指期貨升29點，報34904點。

【08：40】和黃醫藥超額配股權悉數行使額外集資近6.3億元 沃瑞沙於中國銷售獲2500萬美元里程碑付款

【07：45】內地加強監管 中國科技巨頭大大跑輸美國同業

【07：45】港股ADR收報27630點，升114點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報44.47元，升0.57元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報531.14元，跌3.36元或0.6%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股第二季業績揭開序幕，投資者等待美國通脹數據，及憧憬美股業績期報喜，並關注聯儲局主席鮑威爾本周二及三出席國會聽證會，就貨幣政策發表講話。金融股帶動道指一度突破35000點關，3大指數收市再創新高。道指收市漲126點，報34996點。標指升0.3%，收報4384點。納指升0.2%，收報14733點。

【開市9點半】騰訊ADR守530關 騰訊概念股鬥魚跌9%創新低 美國通脹數據今出爐

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責任編輯︰梁浩碩