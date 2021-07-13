【恒指夜期+ADR】港股ADR靠穩　夜期跌16點　北水吸資15億（不斷更新）

美國通脹升溫，美股好淡爭持，美滙指數升0.4%至92.63水平，債息仍軟，或部份反映資金入債市避險，夜期偏軟，跌16點，港股ADR靠穩。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 44.45 -1.4% 百度美股 177.91 -1.5% 騰訊ADR 552.00 -0.6% 阿里巴巴美股 202.59 -1.3% 網易美股 171.75 -0.2% 京東美股 290.74 0.0%

港股反彈，北水轉為吸資14.8億元，美團 （03690） 及騰訊 （00700） 分別錄10.2億及7.9億元淨流入，贛鋒鋰業 （01772） 、吉利 （00175） 、小米 （01810） 及東岳 （00189） 各均有逾2億元淨流入。恒指夜期早段升。

北水資金流向：

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港股承接美股高開178點，其後大市升幅曾擴大至逾500點，恒生指數收報27963點，升448點，未企穩28000點，成交1557億元。恒生科技指數升1.9%，報7659點。英倫銀行取消股息分發限制，滙豐 （00005） 升逾2%。ATM造好，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾3%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【北水基金】北水基金低撈抱團股 迎科網股王七翻身

即市走勢︰

【21：58】夜期跌16點

【18：25】恒指夜期升14點。

【16：10】恒生指數收報27963點，升448點，未企穩28000點，成交1557億元。恒生科技指數升1.9%，報7659點。英倫銀行取消股息分發限制，滙豐 （00005） 升逾2%。ATM造好，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾3%。

【16：00】恒生指數U盤前升450點，報27965點。

【15：45】濠賭股隨市向好，其中藍籌股銀娛 （00027） 升0.3%；金沙 （01928） 升逾1%。

【大行報告】高盛料澳門賭收已見底 看好四大濠賭股

【15：42】中興 （00763） 尾市升幅擴大至逾4%，破頂高見26元。花旗大幅調升中興的投資評級及目標價，由「沽售」上調至「買入」，目標價由16.7元上調至30.5元。

【15：31】恒指尾市升約450點，報27967點；科指升近1.9%，報7654點。

【15：31】港交所：改革至今迎來33隻未有盈利生科股 上半年超過50家生物科技公司申請上市

【15：22】東岳 （00189） 尾市跌幅擴大至逾一成，低見9.25元。

【15：19】中電信 （00728） 尾市升幅擴大至7%，破頂高見3.04元，成交6.2億元。

【5G】工信部：目標2023年5G個人用戶普及率超40% 中電信創年內新高升7.8%

【15：13】據報阿里巴巴擬夥國企競購紫光股份部分股權

【15：11】思摩爾 （06969） 升逾6%，高見46.4元。

【15：00】上證全日升0.5%；深證升0.2%；創業板指跌0.6%。

【14：59】半新股喆麗 （02209） 升一成，高見3.56元。

【14：54】中電信 （00728） 升幅擴大至近6%，高見3.01元。

【14：52】滙豐 （00005） 升3.8%，高見45.75元；渣打 （02888） 升幅擴大至近3%，高見49.8元。

【滙豐HSBC】英倫銀行取消股息分發限制 滙豐曾漲4%、渣打升3%

【14：50】凱知樂玩具平台kkplus首個周末營業額逾100萬元

【14：38】ATM三股午後升幅略為收窄，其中美團 （03690） 升4%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾3%。

【14：33】中電信 （00728） 升逾4%；中移動 （00941） 升2%；聯通 （00762） 升逾1%。工信部、網信辦、發改委等十部門印發《5G應用「揚帆」行動計劃（2021-2023年）》，確立了未來三年5G發展目標。

【14：31】恒指最新升約470點，報27986點；科指升1.9%，報7659點。

【14：29】中國互聯網協會：預計2021年互聯網醫療健康市場規模達2831億人幣 按年增45%

【14：24】正通汽車 （01728） 股價午後升幅擴大至三成，破頂高見1.35元。

【14：22】東岳 （00189） 逆市回吐6%，低見10.06元，成交4.4億元。

【14：15】英倫銀行取消對銀行派息的限制，滙豐 （00005） 曾抽升近4%，高見45.6元；渣打 （02888） 升逾2%，高見49.45元。

【13：33】中興 （00763） 升逾2%破頂高見25.55元。

【中興股價】花旗轉軚唱好中興市佔率揚 由籲沽轉叫買、調升目標價8成

【13：26】大市升幅收窄至不足400點。

【13：23】半新股朗詩綠色生活 （01965） 再跌逾9%，破底低見3.3元。

【13：18】海鑫 （01850） 升逾19%，破頂高見3.44元。

【13：12】騰訊 （00700） 最新升4.3%；美團 （03690） 升4.9%；阿里巴巴 （09988） 升4.1%；小米 （01810） 升1.9%。

【13：11】快手科技 （01024） 升幅收窄至逾6%，報159.4元，今早曾反彈至167.6元。

【13：11】大市升幅略收窄至435點，報27950點。

【13：00】港股午後初段續升約500點，報28020點，升505點；科指升2.6%，報7707點。

【12：57】京東雲發佈新系統「雲艦」 三年內力爭做最強產業雲、京東升逾4%

【12：00】恒生指數半日升512點，報28027點，重上28000點，成交884億元。恒生科技指數升2.7%，報7718點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升5%；阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 升逾4%；快手 （01024） 破底後反彈近一成。

【11：37】騰訊 （00700） 升幅擴大至5%，高見561.5元，成交113億元。

【11：35】港股中午收市前，於28000點水平爭持，最新升495點，報28010點；科指升2.5%，報7699點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.2%；深證跌0.2%；創業板指跌1%。

【11：18】舜宇 （02382） 轉跌0.8%，低見222元；瑞聲 （02018） 則升近2%，高見54.95元。

【11：14】恒大 （03333） 逆市跌逾1%，破底低見9.16元。針對網傳萬科、金茂收購恒大項目資產包的消息，恒大表示相關消息嚴重不實，對惡意造謠者將保留追究其法律責任權利。

【恒大3333】恒大否認出售旗下項目資產予萬科、中國金茂 股價跌1.5%（第二版）

【11：12】聯交所公布，對瀛晟科學 （00209） 、公司非執行董事林少鵬、前獨立非執行董事黎明偉和劉信邦作出批評，並譴責前執行董事兼行政總裁衛國、前執行董事兼主席邢偉及前獨立非執行董事李方。不過，瀛晟科學股價升六成，高見0.072元，涉100宗成交或68.5萬元。

【11：09】快手 （01024） 最新升一成，高見165元，成交10.5億元。

【11：05】恒指最新升約450點，回落至28000點以下水平，報27965點；科指升2.2%，報7682點。

【10：58】光伏板塊續發盈喜 信義光能升近半成、福萊特玻璃升4%

【10：54】友邦 （01299） 升幅擴大至逾3%，高見97.35元。

【10：47】美團 （03690） 升幅擴大至5%，觸300元關口。

【10：38】快手 （01024） 破底後反彈幅度擴大至近8%，高見163.8元。

【10：37】阿里巴巴 （09988） 最新升4%，高見205.6元。

【10：35】新特能源股價升逾一成 預期上半年純利增660倍

【10：33】港交所 （00388） 升1%，高見511.5元。

【監管風暴】據報字節跳動未有擱置上市計劃 與監管部門定期會面、爭取滿足數據要求

【10：26】恒生指數升500點，重上28000點水平，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升4%。

【騰訊股價】市監局批准騰訊私有化搜狗 完成後搜狗將從紐交所退市

【騰訊股價】全球最大中國股票基金減持騰訊 基金第一大持倉

【10：21】恒指升幅擴大至465點。

【10：18】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾3%，高見551.5元。

【10：17】中國天然氣 （00931） 股價復牌升近6%，高見0.445元。中國天然氣公布，以2300萬元人民幣出售石家盛冉燃氣貿易50%權益予中國石化 （00386） ，估計將錄得虧損約290萬元。

【10：15】洛玻 （01108） 股價再升近一成，破頂高見15.38元。

【10：13】金融股向上，滙豐 （00005） 升近2%，高見45元；友邦 （01299） 升逾2%，高見96.5元。

【10：12】快手 （01024） 破底低見145元，最新轉升逾3%，高見155.2元。

【10：07】吉利 （00175） 股價升逾半成，高見25.55元。

【10：02】恒生指數升幅擴大至400點，報27925點，升409點。

【09：59】瑞斯康 （01679） 升幅擴大至三成，高見0.243元。

【09：57】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾2%，高見547元。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；美團 （03690） 轉升1%；小米 （01810） 升2%。

【09：55】恒指最新升逾300點，報27838點，升323點；科指升1%，報7591點。

【09：53】大市升幅擴大至約280點。

【09：53】騰盛博藥首掛跌5% 華南職業教育跌逾一成

【09：49】中軟 （00354） 股價升逾5%，破頂高見15.4元，成交1.2億元。

【09：46】維亞生物 （01873） 跌7%，低見8.8元，成交3.9億元。

【09：45】瑞斯康 （01679） 升幅擴大至兩成，高見0.238元。

【09：44】美團 （03690） 逆市跌近1.5%，低見280.8元。

【09：42】恒指早段曾升242點，高見27758，最新升勢回順，報27648點，升133點；科指升0.3%，報7536點。

【09：41】手機孖寶向上，舜宇 （02382） 升逾3%；瑞聲 （02018） 升逾2%。

【09：39】中國金融租賃 （02312） 跌9%，低見0.048元。中國金融租賃公布，董事會建議將每10股併為1股，每手改為1萬股。

【股份合併】中國金融租賃擬每10股合1股及更改每手買賣位

【09：36】快手科技 （01024） 逆市再跌近2%，低見145.2元再創上市新低。快手發布內部信，宣布組織架構調整，調整主要涉及增長部門、A站（彈幕視頻網）業務。

【互聯網監管】快手宣布架構調整 取消和拆分增長部門 上市半年市值高位蒸發7000億

【09：35】農夫山泉 （09633） 早段再升6%，高見44.95元。

【09：34】特步 （01368） 股價逆市跌逾6%，低見13.72元。另一方面，李寧 （02331） 升逾1%；安踏 （02020） 升0.1%。

【09：33】新特能源 （01799） 升逾9%，高見18.3元。新特能源料中期純利不少於11.5億元人民幣，按年大增660倍。

【09：32】罕王 （03788） 股價升一成，高見1.55元。罕王發盈喜，預計中期純利按年增長90%至約3.2億元人民幣。

【09：31】日前發盈喜的中興 （00763） 股價今早續升逾1%，破頂高見25.35元。

【09：30】龍湖 （00960） 高開2.3%，龍湖公布6月銷售金額308億元人民幣，按年升7%。

【09：26】瑞斯康 （01679） 高開2.8%。瑞斯康分別配售8866萬股及1.09億股予認購人丁志鋼及于路，認購價每股0.17元，折讓約3.4%，集資最多3354.4萬元。

【配股潮】瑞斯康折讓3.4%發新股 集資3354萬元償還債務

【09：25】祖龍娛樂 （09990） 發盈警，預期上半年錄得經調整虧損淨額介乎4500萬元至5500萬元人民幣，去年同期則錄得經調整利潤淨額約1.5億元。祖龍娛樂逆市低開1.4%。

【盈警】祖龍娛樂料上半年經調整虧損為4500萬元至5500萬人幣

【09：22】恒生指數開報27694點，升178點。恒生科技指數升0.5%，報7554點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 、滙豐 （00005） 升1%；騰盛博藥 （02137） 首掛開報21.4元，潛水3.8%；華南職業教育 （06913） 開報1.45元，較招股價低8.8%。

【09：14】期指開報27635點，升104點或0.4%。

【08：58】騰盛博藥生物科技 （02137） 及華南職業教育 （06913） 兩隻新股今日掛牌，騰盛博藥生物於富途暗盤交易場，收報22.45元，較招股價22.25元高0.9%。華南職業教育暗盤收報1.51元，較招股價1.59元低5%。

【新股IPO】騰盛博藥、華南職業教育暗盤普遍潛水 騰盛博藥僅於富途升1%

【08：42】恒指黑期升約198點，報27647點；道指期貨升29點，報34904點。

【08：40】和黃醫藥超額配股權悉數行使額外集資近6.3億元 沃瑞沙於中國銷售獲2500萬美元里程碑付款

【07：45】內地加強監管 中國科技巨頭大大跑輸美國同業

【07：45】港股ADR收報27630點，升114點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報44.47元，升0.57元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報531.14元，跌3.36元或0.6%。

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【07：30】美股第二季業績揭開序幕，投資者等待美國通脹數據，及憧憬美股業績期報喜，並關注聯儲局主席鮑威爾本周二及三出席國會聽證會，就貨幣政策發表講話。金融股帶動道指一度突破35000點關，3大指數收市再創新高。道指收市漲126點，報34996點。標指升0.3%，收報4384點。納指升0.2%，收報14733點。

【開市9點半】騰訊ADR守530關 騰訊概念股鬥魚跌9%創新低 美國通脹數據今出爐

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責任編輯︰梁浩碩