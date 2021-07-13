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和黃醫藥超額配股權悉數行使額外集資近6.3億元　獲阿斯利康1.95億元里程碑付款

股市 10:16 2021/07/13

分享：

和黃醫藥超額配股權悉數行使

和黃醫藥 （00013） 公布，聯席全球協調人代表國際包銷商已於昨日（7月12日）悉數行使超額配股權，涉及合共1560萬股，按每股發售股份40.1元計算，額外集資近6.3億元。

和黃醫藥表示，超額配發股份相當於超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%，聯席全球協調人向長和 （00001） 歸還根據借股協議借入的股份，該等股份用於補足國際發售的超額分配，令長和持股由37.35%升至擴大後股本約38.48%，其他股東持股則由60.51%攤薄至59.41%。

另外，和黃醫藥公布，沃瑞沙®於7月12日首次在中國進行商業銷售。根據和黃醫藥與阿斯利康之間的許可和合作協議的條款，沃瑞沙®的首次商業銷售將觸發一筆2500萬美元（約1.95億港元）的不可貸記、不可退還的里程碑付款。

和黃醫藥負責沃瑞沙在中國的臨床開發、上市許可、生產和供應，而阿斯利康則負責其商業化。阿斯利康將根據沃瑞沙在中國的全部銷售額向和黃醫藥支付30%固定特許權使用費。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 新經濟股 和黃醫藥（00013） 長和（00001）

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