  • 29°C
香港時間 : 2021713日 (二) 08:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股風暴】內地加強監管　中國科技巨頭大大跑輸美國同業

股市 07:44 2021/07/13

分享：

【中概股風暴】內地加強監管　中國科技巨頭大大跑輸美國同業

滴滴出行（美：DIDI）於美國剛上市即遭內地國信辦要求應用程式下架，掀起中概股海外上市監管風暴。中國近期加強監管科技行業，收緊對科技巨頭的控制，中國科技股表現未如理想，與美國科技股之間的差距，亦擴大到至少一年來最闊水平。

內地近期監管動作（按圖可放大）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

按彭博計算發現，截至上周五（7月9日）的12個月，由百度 （09888） 、阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 組成的等權重籃子BAT，下跌了約2%，相對而言，同期Facebook（美︰FB）、亞馬遜（美︰AMZN）、蘋果（美︰AAPL）、微軟（美︰MSFT）及谷歌母企Alphabet（美︰GOOGL）組成的FAAMG，大升四成。

數據顯示，百度、阿里巴巴及騰訊預期市盈率平均於21倍，至於美國同行則約為31倍。

國家互聯網信息辦公室（網信辦）日前發布《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》，當中明確掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

彭博社引述研究數據表示，中國限制內地企業境外上市，預計約有70間位於香港或中國的公司受到影響。

【中概股風暴】網信辦：掌握逾100萬用戶個人資料企業赴國外上市 須申報網絡安全審查

【中概股風暴】彭博﹕內地限制企業境外上市　料約70間原定赴美上市企業受影響

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達 $340現金賞＋禮物【優惠詳情】

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結  

責任編輯︰梁浩碩

港股 美股 新經濟股 百度集團—SW（09888） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） Facebook（美：FB） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） Alphabet（美：GOOG） 蘋果（Apple，美：AAPL）

上一篇文章

【ET開市直擊】升市成交未配合 港股後市睇啲乜？（歡迎留言問股）

下一篇文章

【蘇寧危機】蘇寧易購董事會震盪　張近東辭任董事長　蘇寧系董事縮至兩席
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎7.13登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎7.13登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【恒指夜期+ADR】騰訊音樂跌4%　騰訊ADR低港0.7%　夜期仍升71點　北水走資近6億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊音樂跌4%　騰訊ADR低港0.7%　夜期仍升71點　北水走資近6億（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】莎莎接受登記100萬元疫苗抽獎 　連續10周抽獎、每人送2000元現金券（附網站連結）
【疫苗優惠】莎莎接受登記100萬元疫苗抽獎 　連續10周抽獎、每人送2000元現金券（附網站連結）
【新股IPO】騰盛博藥、華南職業教育暗盤普遍潛水　騰盛博藥僅於富途升1%
【新股IPO】騰盛博藥、華南職業教育暗盤普遍潛水　騰盛博藥僅於富途升1%
【新股IPO】騰盛博藥2137逾24萬人認購　超額認購291倍一手中籤率5%（附分配結果）
【新股IPO】騰盛博藥2137逾24萬人認購　超額認購291倍一手中籤率5%（附分配結果）