▲ 【中概股風暴】內地加強監管 中國科技巨頭大大跑輸美國同業

滴滴出行（美：DIDI）於美國剛上市即遭內地國信辦要求應用程式下架，掀起中概股海外上市監管風暴。中國近期加強監管科技行業，收緊對科技巨頭的控制，中國科技股表現未如理想，與美國科技股之間的差距，亦擴大到至少一年來最闊水平。

內地近期監管動作（按圖可放大）

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按彭博計算發現，截至上周五（7月9日）的12個月，由百度 （09888） 、阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 組成的等權重籃子BAT，下跌了約2%，相對而言，同期Facebook（美︰FB）、亞馬遜（美︰AMZN）、蘋果（美︰AAPL）、微軟（美︰MSFT）及谷歌母企Alphabet（美︰GOOGL）組成的FAAMG，大升四成。

數據顯示，百度、阿里巴巴及騰訊預期市盈率平均於21倍，至於美國同行則約為31倍。

國家互聯網信息辦公室（網信辦）日前發布《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》，當中明確掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

彭博社引述研究數據表示，中國限制內地企業境外上市，預計約有70間位於香港或中國的公司受到影響。

【中概股風暴】網信辦：掌握逾100萬用戶個人資料企業赴國外上市 須申報網絡安全審查

【中概股風暴】彭博﹕內地限制企業境外上市 料約70間原定赴美上市企業受影響

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責任編輯︰梁浩碩