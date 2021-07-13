紐約聯儲調查：美國消費者短期通脹預期再創新高

▲ 調查顯示，6月份美國消費者未來一年通脹預期中值，連續第八個月走高。（法新社資料圖片）

聯儲局6月消費者一年期通脹預期，創歷史新高，凸顯出民眾對通脹上升愈發擔憂。紐約聯儲7月12日公布的最新調查結果顯示，6月美國民眾對通脹的擔憂水平，達到自2013年6月以來的最高紀錄。

調查顯示，6月份消費者未來一年通脹預期中值，連續第八個月走高，從5月份的4.0%升至4.8%，創下自2013年調查啟動以來的新高；未來三年的通脹預期保持3.6%不變。

聯儲局青睞的通脹指標目前已飈升至1992年以來最快年度增速，遠高於局方2%的目標，但隨著疫情造成的供應瓶頸開始消退，決策者對較高的通脹數據將持續多久，仍存在分歧。

調查顯示，消費者對就業市場的信心也愈來愈強。6月份，美國失業率將在未來一年更高的平均預期，從5月份的31.9%降至30.7%的低點；受訪者預計未來一年失業的概率，也降至有紀錄以來新低。

未來一年預期收入增長中值，在6月份小幅上升0.1個百分點至2.6%，為疫情開始以來最高。受訪者表示，如果失業，他們再找到工作的機率更大，從5月份的54.0%升至6月份的 54.2%，盡管這仍遠低於疫情前的水平。

此外，民眾預期房屋價格也將繼續上漲，一年上漲6.2%，遠高於之前的平均水平3.7%，食品和汽油價格將小幅下跌，大學學費預期漲幅達到7%。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）淡化商品和服務價格的上漲的長期影響，他認為價格上漲是因供應鏈受擾亂，以及消費者需求受到壓抑。鮑威爾堅稱通脹水平上漲是暫時的，盡管可能會「比預期水平更高、更持久」。

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編輯：李勝君



