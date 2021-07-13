紐約儲行稱儲局買國債　也提振美樓市

▲ 紐約儲行行長威廉斯稱，聯儲局買債有助降低住房成本，也提振了美國樓市。（法新社資料圖片）

紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)，聯儲局購買國債和抵押貸款支持證券（MBS）都有助於降低住房成本，從而暗指決策者之間正在進行的辯論，即當開始減碼時，是否要以比縮減購買國債更快的速度來縮減MBS購買規模。

「我並不認為這兩種工具中的一種特別聚焦於住房，而另一種則不是。」威廉斯周一在以色列央行主辦的一次綫上活動發表演講後對記者表示，「它們都影響利率。因此，兩者都會影響住房成本。」

儲局目前每月購買1200億美元國債和抵押貸款支持證券。隨著經濟復甦，聯儲局官員計劃在即將到來的幾次政策會議上，討論縮減購買的時機和組合。

威廉斯擔任副主席的聯邦公開市場委員會，在6月16日政策會議紀要中，透露有關以不同速度減碼兩種類型債券好處的辯論。

這份7月7日公布的會議紀要指出，「鑑於房地產市場估值壓力，一些與會者認為，相比國債更快或更早收縮MBS購買速度是有益的。」

會議紀要又說，「然而也有另外幾位與會者表示，同等放緩國債和MBS購買速度更可取。因為這種方法將與委員會之前的溝通完全一致，或者說因為購買國債和MBS都能通過對更廣泛金融狀況的影響來提供寬鬆政策。」

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編輯：李勝君