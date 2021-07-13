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【MIRROR及ERROR商機】MIRROR及ERROR濫接廣告？　學者：成員輪流出場不太濫（多圖）

商業 10:30 2021/07/13

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近期不少品牌邀請男子組合MIRROR及ERROR宣傳，有學者認為，他們有親民感覺，拉近品牌與消費者的距離。（戶戶送facebook圖片）

近期不少品牌邀請男子組合MIRROR及ERROR宣傳，有時濫接代言會引起反效果，不過香港大學經管學院客席助理教授張天秀認為，以組合身份代言一大堆品牌，好處是品牌可按形象選擇最適合的代言人，成員輪流出場，令人感覺不太濫接廣告。至於目標客群則主要針對年輕人及女士，但對55歲以上的影響較低。

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  • Gucci找來MIRROR成員Anson Lo和Edan合作。（Anson Lo IG圖片）
  • Avène與MIRROR成員姜濤合作。（姜濤IG圖片）
  • 譚仔三哥與MIRROR成員Ian合作。（譚仔三哥提供圖片） ARMANI beauty與MIRROR成員Jer合作。（Jer IG圖片）
  • MIRROR成員Anson Kong及Stanley宣傳渣打迪士尼ATM卡。（Anson Kong IG圖片）
  • Kiehl's與ERROR成員193合作。（193 IG圖片）
  • 姚小姐最近花了2千元以內購買MIRROR成員代言的護膚品、乳酪等，以前從未買過該產品。（朱悅瀅攝）

他又指，新品牌透過MIRROR及ERROR令粉絲認識品牌，再令他們對品牌有正面看法，下一步令他們有興趣及願意嘗試，最後使他們成為客戶。知名品牌則希望透過他們吸引粉絲眼球，從而提升銷售。「雖然有不少盲目的粉絲，但亦有理性消費者，他們認為MIRROR及ERROR的形象正面可靠，故即使沒有用過該品牌亦感覺良好。」

MIRROR及ERROR的廣告吸引不少粉絲消費，受訪粉絲表示，普遍花數百至2千元購買他們代言的產品，以美妝護膚品較多，不少人直言以前從未或甚少購買該產品，因他們代言才購買，以支持偶像。張天秀認為，他們有親民感覺，拉近品牌與消費者的距離，令消費者不抗拒購買。

【ERROR商機】ERROR商業活動漸增　新歌《我們不Chok》今派台　為何廣告商愛找ERROR宣傳？

記者：朱悅瀅

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