【素食趨勢】大家樂追上素食潮流 推招牌焗素豬扒飯 冀品牌更年輕化

近年全球掀起一股素食熱潮，不少人希望吃得更健康更環保，吃素的次數增加。有見健康飲食已成年輕新一代的主流趨勢，大家樂也追上潮流，特別投入資源研發全新產品首次推出「招牌焗素豬扒飯」，希望迎合市場健康飲食新常態及滿足不同需要的顧客。



「一哥焗豬扒飯」一向是大家樂的皇牌產品，銷量也很高。去年大家樂就進行一項意見調查，了解市場的需求，發現當中不少受訪者表示希望大家樂能推出更多健康飲食的餐膳及素食產品。大家樂為了推動綠色素食，特別以上述家傳戶曉的經典美食「一哥焗豬扒飯」作出改良，研製並推出採用全植物食材及醬汁的「招牌焗素豬扒飯」，迎合市場健康飲食新常態及滿足不同需要的顧客，也希望推動減少「碳足跡」。

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是次「招牌焗素豬扒飯」採用英國 Vegetarian Society 認可的優質植物肉外，更於醬汁及飯底著手，選用純植物蔬菜醬汁及有「營」高纖紅米蛋炒飯底，平衡味道與健康的各項需求，為大眾帶來既美味又健康的綠色素食新選擇。

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大家樂集團有限公司行政總裁（香港）梁可婷表示：「隨著全球對綠色健康飲食的需求有增無減，大家樂為了回應廣大市民需求，投放資源全力以赴積極開拓更為健康的素食系列，以滿足健康飲食新常態，冀望能令大家樂品牌更為年輕化，同時為集團拓展全新客戶群。」她又指，今次推出的產品只屬計劃的起步點，將來希望能把綠色健康飲食延伸到不同產品系列。

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記者：陳詠妍