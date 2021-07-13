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【ESG】大華銀行重視可持續發展　就是投資未來

商業 13:35 2021/07/13

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盈利、賺錢是大多商業機構的首要目標，尤其是投資銀行界，更重視業績。然而，近期銀行界也大談「可持續發展」、ESG（環境、社會、企業管治）。

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俗語有云「富不過三代」，葉楊詩明相信，對「可持續發展」的投入，也是讓財富可傳承的方法。葉楊詩明指出，該行在亞洲區屹立逾80年，已傳承至第三代。同時，很多亞洲的客戶也可能是家族式經營，就算企業已上市，希望業務可以傳給第二、三代甚至更遠，該行也不例外。

錢、可持續發展是相輔相成的，若只看今日短綫的錢，忘記了長遠的效益，也不可以。年輕的一代，亦非常重視ESG及可持續發展。若配合這大方向一直向前行，可事半功倍。

她強調，在推動業務發展時要顧及「責任」，要有選擇，不是甚麼生意也做，合規之餘也要對社會好。雖然要「以客為先」但不是客戶要求甚麼就做甚麼，在賺錢的同時要顧及是否做好ESG。與監管、考證機構合作，以肯定客戶的業務是合規及達到一定的關鍵績效指標（Key Performance Indicators，KPI）。同時，亦希望透過藝術、兒童及教育，作為企業社會責任重心，促進社會共融。她指近兩年大家也面對很多挑戰、抑壓，藝術有助解開心中的結，提升創意，治療不安的情緒。

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疫下增聘畢業生 盼港青見到希望
有目標、理想，都要靠人去完成。葉楊詩明坦言，很佩服近兩年畢業的大學生，他們上學、上班也是透過網絡，實在不易。

就算在疫情、經濟較低迷的時間，包括今年也繼續招聘大學畢業生、練習生，亦配合政府的計劃，招聘大灣區的練習生。我們多請了畢業生，盼香港青年人見到希望。

她相信教學相長，就算是資深的管理層，也可以從年輕人身上學習新事物，故有舉行活動，以反向教導（reverse mentoring）的方式，由年輕同事向管理層展示最新的知識。

對於在職同事，該行自2019年開始設計名為「Better U」的培訓計劃，希望可增強同事5類核心技能，包括成長型思維、解決問題的技巧、數碼創新、以人為本的設計及數據運用。計劃與不同地區的地區的著名大學合作，設計不同課程給同事參與。包括讓同事學習情緒處理，因為疫情下大家面對很多挑戰。全球逾2.8萬員工中，已有逾萬員工參與，她期望明年達到全體員工參與的目標。

疫情下，大華銀行仍然增聘香港的畢業生。 (程志遠攝)

今時今日要有堅持  續辦實體展
疫情持續超過1年，無論是業務、日常運作都受到一定影響。去年籌備已久的藝術展覽，就算各地展品已運到香港，也因疫情而要暫停。

去年沒法跟Art Central合作，改於網上平台展覽，以前沒有想過的，透過網上虛擬展覽會，令沒法來的人都可以欣賞藝術作品，洗滌心靈。

今年一有機會，繼續與亞洲當代藝術展覽會Art Central合作、舉行實體展覽，以及藝術座談會討論有關「可持續藝術」的議題。
 

大有大做，細有細做。繼續做就是一種鼓勵、支持。今時今日的社會，我們要有個堅持，不要因為一些挫折、一些不開心的經歷而減慢下來。可能我們短暫停一停、想一想，可否用另一種形式去表達自己的創意？藝術是很重要的一部分。

記者：梁巧恩

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