【開市9點半】騰訊ADR守530關　騰訊概念股鬥魚跌9%創新低　美國通脹數據今出爐

（1）監管消息不斷，央媽降準放水萬億，亦無助科技股的弱勢。騰訊 （00700） 旗下騰訊音樂（美：TME）傳被監管要求放棄音樂獨家版權，股價再跌4%，創1年低，騰訊所促成兩大遊戲直播平台虎牙（美：HUYA）、鬥魚（美：DOYU）合併觸礁，鬥魚股價創上市新低，騰訊ADR繼續受壓，退守530關。瑞信指，合併案告吹，反映企業未來通過併購同業以達到增長的機會，將趨向困難。

外圍方面，今日聚焦美國6月CPI（消費者物價指數），市場關注美國通脹有否緩和跡象。

【科網反壟斷】騰訊音樂據報須棄音樂獨家版權 或躲開百億元罰款？

【騰訊持股】鬥魚跌5%虎牙跌2% 市監總局禁止虎牙鬥魚合併

即睇開市9點半重點：

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（2）中國限制內地企業境外上市，彭博料70間公司受影響。

【中概股風暴】彭博﹕內地限制企業境外上市 料約70間原定赴美上市企業受影響

（3）新股IPO冷場，騰盛博藥生物科技 （02137） 及華南職業教育 （06913） 暗盤潛水。

【新股IPO】騰盛博藥、華南職業教育暗盤普遍潛水 騰盛博藥僅於富途升1%

（4）滴滴出行（美：DIDI）App下架，美團 （03690） 乘機出擊。

【美團股價】美團打車App兩年後重新上線 美團曾升近半成 收市收窄至2%（附短片）

（5）大和報告指，阿里巴巴 （09988） 近期將投資重心放在淘寶特價版，以及社區團購業務，或拖累業績。

【大行報告】大和削阿里目標價逾一成 監管機構對其投資懲罰程度超預期

（6）高位跌逾六成的快手 （01024） 宣布組織架構調整。

【互聯網監管】快手宣布架構調整 取消和拆分增長部門 上市半年市值高位蒸發7000億

（7）祖龍娛樂 （09990） 發盈警，因研發開支增加、銷售及營銷開支增加。

【盈警】祖龍娛樂料上半年經調整虧損為4500萬元至5500萬人幣

（8）蘇寧易購（深：002024）引入國資、阿里巴巴及小米 （01810） 等戰略投資者後，董事會進行改選。

【蘇寧危機】蘇寧易購董事會震盪 張近東辭任董事長改任名譽董事長 兩高層退出董事會

（9）內房債務問題被受市場關注，亦是內房股表現不濟的原因之一。

【內房股】 穆迪﹕未來內房企業融資渠道將繼續受限 料融資成本較去年增加

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊