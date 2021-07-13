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【MIRROR及ERROR商機】MIRROR及ERROR成廣告新寵兒　4間品牌剖析合作原因　包括麥當勞、譚仔三哥（多圖）

商業 08:30 2021/07/13

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MIRROR及ERROR近來人氣高企，廣告鋪天蓋地，究竟為什麼企業會找他們宣傳？（麥當勞及戶戶送facebook圖片）

MIRROR及ERROR近來人氣高企，廣告鋪天蓋地，包括銀行、美妝、餐飲、電器等。近期最多港人關注的電子消費券，其中2間電子錢包營運商八達通及Tap & Go亦找他們宣傳。究竟為什麼企業會找他們宣傳？

【Mirror】Mirror 12位成員風格不一　姜濤、Ian、Jeremy、Tiger、Jer、Anson Lo、Edan、AK喜歡聽什麽歌？

【ERROR商機】ERROR商業活動漸增　新歌《我們不Chok》今派台　為何廣告商愛找ERROR宣傳？

香港麥當勞
今年初與部分MIRROR及ERROR成員合作，以創意形式推廣新產品與服務，是為了配合品牌形象及更有效地針對目標顧客，亦樂見顧客對有關推廣反應熱烈。

譚仔三哥
昨日推出有MIRROR成員演出的宣傳短片，數小時內已獲超過1萬個回應。品牌發言人表示，希望藉邀請藝人、網紅參與品牌宣傳，帶出新產品特點及吸引更多客戶群，又坦言宣傳成績超乎預期。

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戶戶送
早前曾邀請MIRROR及ERROR宣傳，該企發言人表示專注本地市場，故「貼地」非常重要。而他們的形象深受大眾喜愛，希望藉此增加餐廳夥伴的知名度及曝光率，結果推廣帶來熱烈回響。

菲仕蘭香港旗下品牌黑白
最近與MIRROR成員Ian合作，因黑白去年推出了新的即飲奶茶，主攻年輕客。品牌發言人表示，今次與Ian的宣傳更投放資源於多項戶外廣告，期望吸引支持者到場打卡，增加品牌的線上及線下曝光率。

【MIRROR商機】逾80年品牌黑白看中MIRROR吸金力　菲仕蘭邀請Ian拍網上短片　宣傳黑白濃滑經典奶茶（多圖）

記者：朱悅瀅、葉泳珊

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