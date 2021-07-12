【一文業績】一文看清企業數據　祖龍娛樂料虧損最多達5500萬元

部分公司陸續公布業績。本報每日整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為7月12日（周一）公布的企業營運數據/業績：

祖龍娛樂

祖龍娛樂 （09990） 發盈警，預期上半年錄得經調整虧損淨額介乎於約4500萬元至5500萬元（人民幣，下同），去年同期則錄得經調整利潤淨額約1.5億元。祖龍娛樂指，期內經調整虧損淨額的計算不包括屬非現金性質的股份酬金開支的影響。

【盈警】祖龍娛樂料上半年經調整虧損為4500萬元至5500萬人幣

中國罕王

中國罕王 （03788） 預料今年上半年溢利按年9成左右，主要因於高純鐵業務於去年完成併購後產銷量大幅增長、單噸高純鐵毛利增加以及鐵精礦平均售價上漲 帶來單噸毛利的增加。

華能國際電力

華能國際電力 （00902） 公布2021年第二季度公司中國境內各運行電廠按合併報表口徑完成售電量達1029.17億千瓦時，按年增12.5%。

今年上半年，公司中國境內各運行電廠按合併報表口徑完成售電量達2079.26億千瓦時，按年增20.8%。

火岩控股

火岩控股 （01909） 預期集團收入及溢利較去年同期分別增加超過40%及20%，主要因今年2月份完成非常重大收購後綜合計入德成國際控股有限公司及其附屬公司的財務業績。

天寶集團

天寶集團 （01979） 公布今年上半年，公司權益持有人應佔純利按年增90%至110%，主要因客戶訂單大幅增加，及運營和生產效率持續改善。

東江集團

東江集團 （02283） 預料，今年上半年公司應佔溢利較去年同期增加不少於150%的增幅，主要因訂單及生產量已從新冠疫情影響中恢復至接近2019年上半年水平、2021年上半年因訂單飽滿使產能利用率較去年同期有所提高。

華潤置地

華潤置地 （01109） 公布今年6月份未經審核營運數據，實現總合同銷售金額約387.1億元（人民幣，下同），總合同銷售建築面積約241.7萬平方米，分別按年增長21.8%及35.8%。

截至年初至今，累計合同銷售金額達1648億元，總合同銷售建築面積約963萬平方地，分别按年增長48.7%及52.4%。

遠洋集團

遠洋集團 （03377） 公布6月協議銷售額約115.4億元人民幣；協議銷售樓面面積為約59萬平方米；協議銷售均價為每平方米約1.96萬元人民幣。

今年1月至6月累計協議銷售額約523.7億元人民幣，累計協議銷售樓面面積為約283.4萬平方米；累計協議銷售均價為每平方米約1.85萬元人民幣。

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記者：謝卓榮