  • 30°C
香港時間 : 2021712日 (一) 23:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一文業績】一文看清企業數據　祖龍娛樂料虧損最多達5500萬元

新股IPO 22:30 2021/07/12

分享：

部分公司陸續公布業績。本報每日整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為7月12日（周一）公布的企業營運數據/業績：

祖龍娛樂

祖龍娛樂  （09990）  發盈警，預期上半年錄得經調整虧損淨額介乎於約4500萬元至5500萬元（人民幣，下同），去年同期則錄得經調整利潤淨額約1.5億元。祖龍娛樂指，期內經調整虧損淨額的計算不包括屬非現金性質的股份酬金開支的影響。

【盈警】祖龍娛樂料上半年經調整虧損為4500萬元至5500萬人幣

中國罕王

中國罕王 （03788） 預料今年上半年溢利按年9成左右，主要因於高純鐵業務於去年完成併購後產銷量大幅增長、單噸高純鐵毛利增加以及鐵精礦平均售價上漲 帶來單噸毛利的增加。

華能國際電力

華能國際電力 （00902） 公布2021年第二季度公司中國境內各運行電廠按合併報表口徑完成售電量達1029.17億千瓦時，按年增12.5%。

今年上半年，公司中國境內各運行電廠按合併報表口徑完成售電量達2079.26億千瓦時，按年增20.8%。

火岩控股

火岩控股 （01909） 預期集團收入及溢利較去年同期分別增加超過40%及20%，主要因今年2月份完成非常重大收購後綜合計入德成國際控股有限公司及其附屬公司的財務業績。

天寶集團

天寶集團 （01979） 公布今年上半年，公司權益持有人應佔純利按年增90%至110%，主要因客戶訂單大幅增加，及運營和生產效率持續改善。

東江集團

東江集團 （02283） 預料，今年上半年公司應佔溢利較去年同期增加不少於150%的增幅，主要因訂單及生產量已從新冠疫情影響中恢復至接近2019年上半年水平、2021年上半年因訂單飽滿使產能利用率較去年同期有所提高。

華潤置地

華潤置地 （01109） 公布今年6月份未經審核營運數據，實現總合同銷售金額約387.1億元（人民幣，下同），總合同銷售建築面積約241.7萬平方米，分別按年增長21.8%及35.8%。

截至年初至今，累計合同銷售金額達1648億元，總合同銷售建築面積約963萬平方地，分别按年增長48.7%及52.4%。

遠洋集團

遠洋集團 （03377） 公布6月協議銷售額約115.4億元人民幣；協議銷售樓面面積為約59萬平方米；協議銷售均價為每平方米約1.96萬元人民幣。

今年1月至6月累計協議銷售額約523.7億元人民幣，累計協議銷售樓面面積為約283.4萬平方米；累計協議銷售均價為每平方米約1.85萬元人民幣。

相關文章：

記者：謝卓榮

港股 新經濟股 新經濟 祖龍娛樂（09990） 疫情 盈警 火岩控股（01909） 中國罕王（03788） 遠洋集團（03377） 天寶集團（01979）

上一篇文章

【美股市況】道指升120點　納指倒跌　Tesla升逾4%、高盛升2%（不斷更新）

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】騰訊系美股續跌　北水走資近6億（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐傳通知高管做好管理層改革準備 層級由4級改為3級
【滙豐HSBC】滙豐傳通知高管做好管理層改革準備 層級由4級改為3級
【恒指夜期+ADR】騰訊系美股續跌　北水走資近6億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊系美股續跌　北水走資近6億（不斷更新）
【疫苗優惠】莎莎接受登記100萬元疫苗抽獎 　連續10周抽獎、每人送2000元現金券（附網站連結）
【疫苗優惠】莎莎接受登記100萬元疫苗抽獎 　連續10周抽獎、每人送2000元現金券（附網站連結）
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎7.13登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎7.13登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【新股IPO】騰盛博藥2137逾24萬人認購　超額認購291倍一手中籤率5%（附分配結果）
【新股IPO】騰盛博藥2137逾24萬人認購　超額認購291倍一手中籤率5%（附分配結果）