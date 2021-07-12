【蘇寧危機】蘇寧易購董事會震盪　張近東辭任董事長改任名譽董事長　兩高層退出董事會

▲ 蘇寧易購張近東辭任董事長 改任名譽董事長

蘇寧易購（深：002024）早前引入國資、阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 等戰略投資者後，蘇寧易購董事會進行改選，創始人張近東宣布辭任蘇寧易購董事長，改為擔任名譽董事長。同時，張近東亦向員工發公開信，指出年輕幹部已經成為企業的中流砥柱，所以他選擇進一步放手支持，申請辭去易購董事長職務，「當前所做的每一次調整與改變， 都是為了讓蘇寧易購發展得更好」。

另外，除張近東辭任蘇寧易購董事長，副董事長孫為民、董事孟祥勝一同退出董事會。此次董事會改選並未產生新董事長，據內媒引述消息指，黃明端極有可能是下一任蘇寧易購董事長人選。黃明端現為高鑫零售 （06808） 董事會主席，此前曾為公司首席執行官。

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張近東發員工信：年輕幹部成中流砥柱 選擇進一步放手

張近東在信中提到，零售是一場沒有終點的馬拉松，未來很遠。過去十年裡，一直在考慮這一問題，認為這離不開持續領先的經營模式，更加現代化的治理機制，以及年輕人才的持續湧現。他指，面對行業的劇烈變化，公司率先打造了行業領先的智慧零售模式；面對現代化的企業治理機制，隨著近期戰略引資工作的完成， 蘇寧易購的治理結構變得更加的開放和多元。

他續指，面對年輕人才的培養，在集團25週年時，提出要大膽任用85後、90 後為代表的年輕幹部，在集團30週年時，提出要邁向「全員創業」的新階段，如今一批又一批的年輕幹部成長、成熟，已經成為企業的中流砥柱，所以今天他選擇更進一步的放手支持，主動向董事會申請辭去易購董事長職務， 只擔任名譽董事長。

張近東又指，經過30多年的積澱，蘇寧易購已猶如一條奔騰不息的河流，滾滾向前。當前所做的每一次調整與改變， 都是為了讓蘇寧易購發展得更好，接下來，要堅定地推進智慧零售的落地深化，持續推動更多精兵良將的湧現。

「團隊是蘇寧最大的財富，長江後浪推前浪，蘇寧要走得更遠，必須要有更多的後浪湧現，去走上前線，去發光，去照亮前路，要大膽地吸收引進更多的外部優秀人才，取長補短、兼容並包」

他稱，蘇寧本來就身處高度開放的行業，是一家高度社會化的企業，連接著十萬多家合作夥伴，服務著千家萬戶，未來要推動蘇寧易購從開放走向更加開放，持續強化社會化企業的發展定位。

值得留意是，蘇寧易購過去一直傳出資金緊張，近日張近東及其一致行動人蘇寧控股集團、股東蘇寧電器集團擬將上市公司16.96%的股份轉讓給江蘇省及南京市國資帶頭成立的新新零售創新基金二期 ，每股轉讓價為5.59元人民幣。而於上周四（8日），公司發公告指，張近東已將6.67%的股份過戶給新新零售創新基金二期。

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編輯：袁諾曦