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【盈警】祖龍娛樂料上半年經調整虧損為4500萬元至5500萬人幣

股市 20:45 2021/07/12

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祖龍娛樂料上半年經調整虧損為4500萬元至5500萬人幣

騰訊 （00700） 有份持股的祖龍娛樂 （09990） 發盈警，預期上半年錄得經調整虧損淨額介乎於約4500萬元至5500萬元（人民幣，下同），去年同期則錄得經調整利潤淨額約1.5億元。祖龍娛樂指，期內經調整虧損淨額的計算不包括屬非現金性質的股份酬金開支的影響。

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祖龍娛樂指，錄得虧損主因：1）為滿足集團的業務擴張需求而導致研發開支增加，主要是從事研發活動的僱員福利開支及外包技術服務的費用開支增加；2）銷售及營銷開支增加，主 要是推廣及廣告開支增加。

祖龍娛樂認為，儘管該等投入未能即時帶來財務收益，但於研發上持續投入，為未來產品的開發夯實基礎以及基於研運一體 模式持續投入於遊戲發行及運營的策略，符合集團的長期利益，管理層對集團的未來前景保持堅定信心。

相關文章：【盈警】祖龍娛樂盈警　料經調整利潤淨額減少4成

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編輯：袁諾曦

新經濟股 祖龍娛樂（09990） 港股

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