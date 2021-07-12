【虛擬銀行】阮國恒：虛銀信貸產品創新　體驗新服務時應多留意條款

▲ 金管局副總裁阮國恒提醒，市民體驗虛銀的創新服務或優惠推廣時，應多留意產品條款。（資料圖片）

8間虛擬銀行悉數開業，各自根據銀行定位推出不同個人或企業服務產品。金管局副總裁阮國恒表示，隨著虛銀登場，香港已正式踏入「新型銀行（Neo Bank）」年代，向廣大市民帶來不一樣的銀行服務體驗，例如推出與存款掛鈎的貸款產品。但他提醒，市民在體驗新產品及優惠時，應多留意產品條款，同時要求業界未來加強客戶披露、增加產品透明度。

阮國恒在匯思表示，當局鼓勵虛銀發展，主要是希望推動香港金融科技創新、提升用戶體驗和促進普及金融，而虛銀的產品範圍已經由開業初期集中於存款、信用卡消費優惠等，擴展至近日一些設計特別的個人信貸產品，包括：跟存款或薪金掛鈎的貸款、消費分期付款等。

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他續指，虛銀以金融科技及新思維帶來創新產品，符合當初推出虛銀發展的目的，但重申當局十分重視消費者保障，尤其是市民對虛銀的產品未必有足夠認識，需時了解產品特色及條款，故要求銀行須清楚向客戶披露產品特徵和風險，及向客戶詳細說明有關的合約條款。

關注銀行推廣優惠涉附加條件 有需要時會再發指引

針對上述較創新的個人信貸產品，金管局已要求相關虛銀加強客戶披露，例如清楚說明貸款相連存款戶口能夠獲得較佳存款利率的金額或利率上限，以及當客戶未能償還預支金額時，要提醒銀行會將有關款項轉作貸款並開始計息等。

阮國恒又指，留意到個別銀行與其他商業機構合作，推出開戶、存貸款的優惠，但客戶可能需要提供個人資料，或滿足某些條件，例如成功推薦親友開戶，才能享用。當局已經要求銀行增加透明度，使客戶清楚了解如何能獲取有關優惠，並會繼續密切留意市場發展，有需要時會向業界或個別銀行提供指引，令銀行客戶和準客戶能得到更適切的保障。

事實上，金管局去年9月已向業界發出通告，當個人及中小企客戶在銀行的數碼平台申請無抵押貸款或信用卡產品時，傳統和虛擬銀行都需要向客戶提供「雙重提示」，分別提醒客戶該信貸產品的主要特點、章則及條款，以及提供所申請的產品詳情，例如利率、還款安排等，讓客戶進一步仔細考慮借款的決定，減低未有考慮清楚以致過度借貸帶來的風險。

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