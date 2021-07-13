【單位圖輯】恆大‧珺瓏灣三房單位直擊　客飯廳採用酒店式設計

中國恒大（03333）旗下屯門掃管笏新盤「恆大．珺瓏灣」陸續收樓入伙，發展商日前開放現樓單位予傳媒參觀，單位為恆大‧珺瓏灣第1期1A座21樓A室，3房1套連儲物室間隔，實用面積798平方呎。

開放單位：第1A座21樓A室 實用面積：798平方呎 (連露台 27平方呎及工作平台16平方呎) 戶型：3房1套連儲物室 景致：開揚景觀，長望黃金海岸及遊艇會一帶海景

發展商指，客飯廳採用酒店式設計，層與層之間的高度約3.15米，而天花則以簡潔手法設計，附以裝飾假天花射燈連燈帶、特色吊燈作為交樓標準。至於牆身使用牆紙，與背景牆互相襯托並配備複合木地板。

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發展商又指，單位設計特別以「景觀最大化」為原則，客廳設有兩面特大玻璃窗，配以連接露台的玻璃門，即可盡覧270度廣闊景色，亦可引入更多自然光線。

主人套房方面，呈方形設計，長約3.92米、闊約2.4米，預設配備長約5呎5吋的嵌入式衣櫃，而主人套房浴室配置浴缸。另外兩間睡房採用方形設計，備有複合木地板，配合牆紙、鏡面與特色背景牆的設計。值得留意的是，3間睡房均與客廳同向並同樣設有特大玻璃窗。

廚房採用梗廚設計，附送家電爐件，如抽油煙機、炒鑊用煤氣煮食爐，雙爐頭煤氣煮食爐及嵌入式蒸烤一體機。此外，廚房連接16平方呎工作平台，方便住戶善加利用。

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