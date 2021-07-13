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【互聯網監管】快手創新低後拗腰彈一成　取消和拆分增長部門　上市半年市值高位蒸發7000億

新經濟追蹤 12:30 2021/07/13

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【互聯網監管】快手宣布架構調整　取消和拆分增長部門　上市半年市值高位蒸發7000億

快手 （01024） 股價反彈，今早見145元52周新低後，拗腰上升，中午收報164.4元，升10%，成交額14.4億元。快手此前發布內部信，宣布組織架構調整，調整主要涉及增長部門、A站（彈幕視頻網）業務。此前由快手高級副總裁嚴強負責的增長部門被取消和拆分，增長業務整體劃歸王劍偉負責。A站業務劃歸運營團隊統一管理，目前負責人為薛蘇。在未拆分前，快手增長部設有4個中心，分別是增長渠道中心、增長創新中心、增長策略中心和增長產品中心，4個業務中心負責人統一向嚴強匯報。

2020年5月底，快手曾進行過一次自成立以來最大的組織變動，原商業化負責人嚴強與原運營負責人馬宏彬調換崗位，原產品負責人之一王劍偉成產品最高負責人。

快手2月5日以115元上市，3月19日高見327元，直播帶貨遭監管及公布首季業績後，股價開始回落，上市半年股價回軟至149.5元，上市以來仍累升3成，不過已較高位回落54%，市值同時蒸發7382億元。

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記者：譚志偉

港股 新經濟股 快手—W（01024）

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