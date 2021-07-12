【疫市營商】日本四大啤酒商上半年銷量大減　各出奇招救生意

▲ 綜合不同啤酒品牌各自發表的數據顯示，日本四大啤酒公司在年 1 至 6 月的啤酒類銷量均錄得下跌，而各品牌也推出不同產品拯救業務。（Suntory）

新冠肺炎疫情在日本仍未有緩和跡象，為防止疫情擴大，政府要求食肆暫停提供酒類，衝擊日本的啤酒銷售額。綜合不同啤酒品牌各自發表的數據顯示，日本四大啤酒公司在年 1 至 6 月的啤酒類銷量均錄得下跌，而各品牌也推出不同產品，拯救業務。

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《共同社》引述日本各啤酒公司發佈的業務數據，指日本四大啤酒公司發泡酒（即麥芽比例1少於50%）及第三類啤酒（即釀造時不使用任何麥芽）的銷量均出現下跌，當中麒麟啤酒（Kirin）、朝日啤酒（Asahi）和三得利啤酒（Suntory）的銷量，分別減少 2%、8% 及 11%。報導指出，導致啤酒銷售下跌原因，除了與今年上半年政府發出的緊急事態宣言，而日本去年10 月修改的《酒稅法》後產品稅額增加，也是啤酒銷情下跌的原因。

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為了維持收入，日本各大啤酒商看準疫情下的「宅商機」，推出各種家用產品。麒麟（KIRIN）在 3 月時推出定期將生啤酒送到顧客府上的 Home Tap 服務。更會免費借出專用啤酒機，然後把生啤酒裝入 1 公升的容器內，每個月送貨兩次。公司每月會準備精釀啤酒等 4 款啤酒，供顧客選擇。Home Tap 服務每月含稅價格為 8,250 日圓（約港幣 582 元）起。啤酒機有保冷功能，用家將啤酒容器裝上後，在開栓後能夠維持新鮮狀態 48 小時。

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記者：廖淑瑩