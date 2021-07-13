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【BNO移民英國】印花稅假期結束 樓市交投即大減

環球社會熱點 10:05 2021/07/13

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英國因應因疫情冰封樓市，去年推出印花稅寬免，並延期至6月尾結束。最新數據顯示，印花稅假期結束後，樓市交投立即降溫，7月首周成交量隨即大減。

【BNO移民英國】印花稅假期將完結 買家趕尾班車 【下一頁】

房地產諮詢機構萊坊（Knight Frank）表示，英國7月首周樓市的成交量教過去5年平均低約60%，而６月最後一周的交投，則是5年平均2倍有多。萊坊英國首席住宅研究員比爾（Tom Bill）指出，經歷印花稅假期的熾熱交投後，市場目前現正「喘息」（pause for breath）。

英國十大最不健康地區

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英國十大最健康地區

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惟比爾強調，樓市需求依然強勁，不少家庭估計會將銀彈重新投入樓市，尋求在英國後新冠疫情時代，從工作模式改變中獲利，而供應短缺亦有助推高樓價。

萊坊的數據顯示，7月首周，新登記的潛在買家數目，僅比過去5年平均高31%，而按6月數據，新買家人數比新開售房屋數目多逾10倍。

【BNO移民英國】樓價再創新高 2015年來增長最強6月 【下一頁】

全英房屋按揭貸款協會（Nationwide Building Society）的數據指出，英國6月的樓價攀登至近17年的高點，平均較去年增長13.4%。

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比爾認為，當業主意識到就算印花稅假期完結，需求仍強勁，或有興趣放盤，若能形成潮流，可望打破英國部分地區盤源短缺形成的惡性循環。

責任編輯：吳漢培

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