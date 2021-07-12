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【5000元消費券】大澳老字號海味店看準電子消費券商機　配合3策略刺激銷售

商業 19:36 2021/07/12

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益昌號早前重新包裝品牌，將貨品於超市上架及進行網銷。（陳靜儀攝）

5,000元電子消費券最快在8月1日發放。大澳海味店老字號「益昌號」的第三代兼營運總監崔頌心，看準時機，相信5,000元電子消費券會帶來商機，早前更重新包裝品牌，將貨品於超市上架及進行網銷。

崔解釋，貨品到超市上架，除增加銷售渠道外，還讓更多人認識品牌。惟超市對貨品包裝和食物標籤的要求較高，她需重新包裝品牌形象。而她更看好消費券商機，店內目前提供WeChat Pay HK、AlipayHK及八達通支付。倘有需求，她亦會安裝Tap & Go「拍住賞」。

大澳益昌號開業至今經營逾80年。（陳靜儀攝）

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事實上，大澳益昌號由1938年起經營，本地對大澳海味需求漸減。崔頌心坦言，曬場過去排滿海味的日子已消失。加上爆發疫情，過去最暢銷的貴價貨，亦變為中價或平價貨。

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由於現時本地和內地團大減，她透露，整體生意下跌3成。而她為了刺激消費和維持銷售，設3個策略：

1）拓展海外市場
她稱，過去不少新加坡顧客因疫情難以訪港，便常在社交平台詢問如何購買。她便順勢將產品運到新加坡銷售。

2）研發新口味
她與「永年士多」合作，推出新款醬料，盼吸引更多年輕人嘗試。

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3）增加網上銷售
她稱，網銷佔比由過去1成增加至3成，網銷的生意額更較過去增加3成。網站現時除了銷售各款醬料外，還有售花膠、響螺片等。

記者：馬意文

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