【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清

新冠肺炎疫苗接種計劃自4月15日以來展開至今，政府已為參與計劃人士接種約4,396,600劑疫苗‧為鼓勵市民接種，本港商界及各大企業爭相推出不同的疫苗抽獎活動、優惠及獎賞，獎賞包括逾千萬豪宅、Tesla新車、足金60両、酒店Staycation等，應有盡有。

不過，最近實在有不少新抽獎及變賞推出，大企業、商戶及商會推出的獎賞及抽獎，登記時間及截止時間各有不同，已接種疫苗的人士，可能會錯過登記部份獎賞，本刊為大家綜合最近的疫苗抽獎資訊，讓完成接種疫苗的市民，一文看清可以各大機構推出的獎賞，以提高中獎機會。

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最新公布更多疫苗獎賞詳情的商戶，包括有莎莎國際 （00178） ，該集團今年6月宣布舉辦幸運大抽獎，鼓勵市民接種新冠病毒疫苗，送出總值100萬元的莎莎現金券。莎莎國際周一（12日新公布，已設立「美麗全城接種疫苗大抽獎」登記網站，並於即日起接受登記。

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抽獎每逢週一舉行，首輪抽獎將於8月2日展開，最後一輪抽獎將於10月4日舉行，每次設有50名得獎者。每名符合資格參加者只可登記報名一次。在首九輪抽獎中未能中獎的參加者，將自動進入下一輪抽獎，直至10月4日最後一輪抽獎為止。

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莎莎國際表示，每位得獎者可獲贈價值2,000港元的莎莎現金券及一年莎莎實體店舖的貴賓會籍。而參加抽獎活動者，需要持有有效香港身份證、年滿18歲並已於香港完成接種兩劑新冠疫苗（若曾感染者，只須完成一劑），也要登記成為「香港莎莎網店」的會員。



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記者：陳詠妍