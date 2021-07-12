靠88萬年薪展開新生活 夏國賢唔辭任國會議員

▲ 夏國賢早前被揭發於辦公室違反社交距離指引與女下屬擁吻，自行辭去英國衛生大臣一職。

夏國賢早前被揭發於辦公室違反社交距離指引與女下屬擁吻，自行辭去英國衛生大臣一職。英媒指夏國賢已聲名狼藉，需要靠擔任國會議員近8.2萬英鎊（約88.2萬港元）年薪來展開新生活，相信他不會辭任國會議員一職。

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42歲的夏國賢（Matt Hancock）仕途曾一片光明，但早前承認與下屬科拉丹傑洛（Gina Coladangelo） 在辦公室擁吻並辭職。他表示會繼續以國會議員的身份來支持政府。

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英媒指部分内閣成員都認為夏國賢應離開下議院，但夏國賢卻仍試圖力挽狂瀾，拯救自己的政治生涯。

《星期日郵報》引述英國政府内部人士指，夏國賢的醜聞傳出後已名聲受損，國會利益登記冊上也並未發現他有申報外部收入，相信他需要靠任職國會議員的薪金來支援他展開新生活（fund his new life）。

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但該報引述一名前英國内閣大臣指，就算夏國賢堅持留任國會議員，由於保守黨内仍有不少年輕的議員與其競爭，相信夏國賢幾乎不可能再出任大臣。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）接受夏國賢請辭時，曾表示夏國賢的公職貢獻仍未是時候結束，外界曾將此解讀為夏國賢有望翻身的信號。

但該報引述保守黨人士認為上述只不過是常見的客氣措辭，對夏國賢的仕途仍不感希望。

責任編輯：鄭錦玲