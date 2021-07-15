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夏國賢婚變開支巨大 單靠88萬議員薪金恐財困

環球社會熱點 19:50 2021/07/15

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夏國賢早前被揭發於辦公室違反社交距離指引與女下屬擁吻，自行辭去英國衛生大臣一職，惟相信他不會辭任國會議員一職。英媒指夏國賢已聲名狼藉，企業對之退避三舍，單靠國會議員近8.2萬英鎊（約88.2萬港元）薪金，恐難應付離婚開支。

鏡頭疑遭故意移動 拍偷情證據毀夏國賢仕途 【下一頁】

42歲的夏國賢（Matt Hancock）便出任內閣大臣，仕途本來可謂一片光明，但早前與下屬科拉丹傑洛（Gina Coladangelo） 在辦公室擁吻，違反防規定被迫辭職。他表示會繼續以國會議員的身份來支持政府。

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英媒指部分内閣成員都認為夏國賢應離開下議院，但夏國賢卻仍試圖力挽狂瀾，拯救自己的政治生涯。

《星期日郵報》引述英國政府内部人士指，夏國賢的醜聞傳出後已名聲受損，國會利益登記冊上也並未發現他有申報外部收入。

國會議員身份，令他需要申報收入，企業一旦與夏國賢扯上關係，難免引起高度關注，恐惹來麻煩，令他難以取得額外收入，報道指夏國賢近期開支大，如要離婚以展開新生活，需要資金，國會議員的8.2萬英鎊薪金恐不夠應付。

夏國賢與出軌對象同棄元配 偷食轉正兼同居 【下一頁】

但該報引述一名前英國内閣大臣指，就算夏國賢堅持留任國會議員，由於保守黨内仍有不少年輕的議員與其競爭，相信夏國賢幾乎不可能再出任大臣。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）接受夏國賢請辭時，曾表示夏國賢的公職貢獻仍未是時候結束，外界曾將此解讀為夏國賢有望翻身的信號。

但該報引述保守黨人士認為上述只不過是常見的客氣措辭，對夏國賢的仕途仍不感希望。

責任編輯：鄭錦玲

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