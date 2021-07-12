維港滙II上載樓書　最細256呎起　特色戶設波浪形平台

會德豐地產、信和置業（00083）、嘉華國際（00173）、世茂集團（00813）及爪哇控股（00251）攜合作發展的維港滙第2期維港滙II突擊上載樓書，平面圖正式曝光。

據樓書顯示，維港滙II由5座住宅大樓組成，共提供525個單位，實用面積由256平方呎至3,029平方呎。項目位處維港滙I及維港滙III之間，提供開放式至四房戶型，另設平台特色戶、特色頂層天台戶、特色頂層平台戶及天際複式戶等特色單位。項目最細單位僅256平方呎，位於3B座2樓G室，單位屬於開放式間隔，另連58平方呎平台。

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另外，從樓書可見，維港滙II特設波浪形平台，部分單位開則角度稍有歪斜。發展商表示，維港滙II延續項目第一及三期優勢，每個單位均享有臨海景觀，相信開則與海景因素有關。而維港滙II處於項目中央，坐擁維港景色及室外游泳池的最佳位置，海景單位受到熱烈歡迎，預料可受項目第一及三期向隅客追捧。

發展商又指，維港滙II示範單位籌備工作已到最後階段，預計短期內推出市場。項目預計關鍵日期為2023年5月31日。

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