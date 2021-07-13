Clubhouse與TED合作　創TED獨家聊天室

▲ Clubhouse 12日宣布，將與TED 合作，創建TED獨家聊天室。

各社交平台紛紛開發類似實況聊天室功能，如Spotify的Greenroom及Facebook的Live Audio Room，威脅Clubhouse在語音社交領域的地位。Clubhouse 12日宣布，將與TED合作，創建TED獨家聊天室。

據悉，TED入駐Clubhouse後的第一個聊天室「Thank Your Ass Off」，將於7 月 12 日啟用。Clubhouse表示，未來很快會增加更多TED獨家聊天室。根據協議，TED可以在Clubhouse進行商業活動，通過品牌合作、廣告等方式獲得收入，Clubhouse不會抽取分成。

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現時，各平台都想在語音社交領域 佔一席之地，Facebook正與部分名人合作，推廣Live Audio Rooms，而Twitter亦已與NFL合作，為Twitter製作獨家語音直播節目。同樣地，Clubhouse亦與NFL有長久性合作，加上是次讓TED入駐其平台，反映如想在語音社交領域成為贏家，最關鍵之處可能在於各平台能否招攬更多合作機會。

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責任編輯：張凱琳