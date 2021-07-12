【Google Pixel】傳Google Pixel 6完整規格曝光　增支援功能、延手機使用年限

▲ 近日有外媒爆料，Google Pixel 6和 Pixel 6 Pro的細節規格 ，將配Goolge自家研發芯片，並傳將讓Android版本支援延長至5年。（圖片為Google Pixel 4系列）

早前Google Pixel 6的外觀圖流出，其獨特外型迅速引大眾討論。而近日有外媒爆料，Google Pixel 6和 Pixel 6 Pro的細節規格 ，將配Goolge自家研發芯片，並傳將讓Android版本支援延長至5年。

據外媒《Front Page Tech》指出，Google將於2021年發表 Pixel 6和Pixel 6 Pro手機，其中Pixel 6 Pro要取代XL版本，新機處理器據傳將搭載Google自家研發的晶片，不再仰賴高通（Qualcomm）。而根據 Twitter 知名爆料帳號Jon Prosser指出，Google亦一改過往不支援Android手機更新作業系統的做法，有傳將提供至少5年的軟件更新，讓手機使用年限更長。據先前傳聞指，Google將於今年秋季推出Pixel 6與Pixel 6 Pro機款。

消息指出，6.4吋的Pixel 6會採用AMOLED屏幕，搭載代號為「Whitechapel」的Google自製芯片以及 8GB RAM，有 128／256 GB兩種版本，雙主鏡頭分別是5000萬像素廣角、1200萬畫素超廣角，前鏡頭則是800萬像素。電池容量為4,614 mAh。

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另外，消息透露，高階款的Pixel 6 Pro的屏幕則更大為6.71吋，並用上P-OLED材質，RAM升級至12GB，儲存容量亦多了512GB作選擇，電池加大為5,000 mAh。相機比Pixel 6多一個4800萬像素的長焦鏡頭，以及前置鏡頭為1200萬像素。

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責任編輯：張凱琳