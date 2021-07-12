  • 31°C
香港時間 : 2021712日 (一) 19:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【期間限定】大阪環球影城夥鬼滅之刃　9月推VR「無限列車」 

商業 18:55 2021/07/12

分享：

日本大阪環球影城（USJ）與人氣動漫作品「鬼滅之刃」合作，在今年 9 月 17 日至明年 2 月13 日推出期間限定的遊樂設施。（USJ）

日本大阪環球影城（USJ）與人氣動漫作品「鬼滅之刃」合作，在今年 9 月 17 日至明年 2 月13 日推出期間限定的遊樂設施，遊客戴上 VR 裝置乘搭「無限列車」，親身體驗劇中鬼殺隊與鬼的戰鬥。

【品牌聯乘】GU夥《鬼滅之刃》最新聯名系列登場 港台線上及線下都買到（多圖）

據《朝日新聞》報導，環球影城會與打破日本電影票房紀錄的「劇場版鬼滅之刃無限列車篇」為主題，推出期間限定的遊樂設施「鬼滅之刃XR RIDE」，讓遊客配戴 VR 裝置乘搭過山車，恍如置身在劇中的「無限列車」。屆時遊客將會與劇中的角色相遇，加入鬼殺隊在列車上與鬼的戰鬥中，可以體驗到主角竈門炭治郎的必殺技，以及眼前各個角色的劍技與氣息等。此外，環球影城亦會在場內推出以「鬼滅之刃」為主的餐飲及周邊商品。

Marvel Studios與Disney+合作推動畫《What If...？》 預計8月11日上架

至於在今年 3 月開幕的超級任天堂世界（SUPER NINTENDO WORLD），開業僅一個月卻因疫情被迫關閉。不過樂園在 6 月時已重新開放，並限制入場人數。

【黑寡婦】Marvel《黑寡婦》票房破紀錄 開畫首個周末吸金逾17億

記者：廖淑瑩

相關文章

【MONOPOLY】遊戲大富翁推客製化服務　企業可訂製企業限量版大富翁（多圖）
2021/07/07
【MONOPOLY】遊戲大富翁推客製化服務　企業可訂製企業限量版大富翁（多圖）
【疫市營商】「LINE FRIENDS世界巡迴之旅」登陸香港　新地8大商場布置「LINE FRIENDS環球美食盛典」　BROWN & FRIENDS暑假進駐商場（多圖）
2021/07/07
【疫市營商】「LINE FRIENDS世界巡迴之旅」登陸香港　新地8大商場布置「LINE FRIENDS環球美食盛典」　BROWN & FRIENDS暑假進駐商場（多圖）

你可能感興趣

【MONOPOLY】遊戲大富翁推客製化服務　企業可訂製企業限量版大富翁（多圖）
14:00 2021/07/07
【MONOPOLY】遊戲大富翁推客製化服務　企業可訂製企業限量版大富翁（多圖）
【疫市營商】「LINE FRIENDS世界巡迴之旅」登陸香港　新地8大商場布置「LINE FRIENDS環球美食盛典」　BROWN & FRIENDS暑假進駐商場（多圖）
15:00 2021/07/07
【疫市營商】「LINE FRIENDS世界巡迴之旅」登陸香港　新地8大商場布置「LINE FRIENDS環球美食盛典」　BROWN & FRIENDS暑假進駐商場（多圖）
電影 商業營銷 疫情 環球影城 日本 大阪

上一篇文章

【消費優惠】電子消費券即日起接受登記　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

【疫市開店】二手錶市場需求旺盛　二手錶店斥8位數字開舖吸客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MIRROR商機】逾80年品牌黑白看中MIRROR吸金力　菲仕蘭邀請Ian拍網上短片　宣傳黑白濃滑經典奶茶（多圖）
【MIRROR商機】逾80年品牌黑白看中MIRROR吸金力　菲仕蘭邀請Ian拍網上短片　宣傳黑白濃滑經典奶茶（多圖）
【電子消費券】以Tap & Go登記消費券計劃　可獲贈CSL 300GB 5G流動數據
【電子消費券】以Tap & Go登記消費券計劃　可獲贈CSL 300GB 5G流動數據
【麥當勞】麥當勞新推深海鱈魚柳早餐　板燒雞腿系列亦回歸
【麥當勞】麥當勞新推深海鱈魚柳早餐　板燒雞腿系列亦回歸
【5000元消費券】信和集團加碼「拉闊生活百萬賞」 　派發105萬現金回贈　料人流和生意額增約兩成
【5000元消費券】信和集團加碼「拉闊生活百萬賞」 　派發105萬現金回贈　料人流和生意額增約兩成
【ERROR商機】ERROR商業活動漸增　新歌《我們不Chok》今派台　為何廣告商愛找ERROR宣傳？
【ERROR商機】ERROR商業活動漸增　新歌《我們不Chok》今派台　為何廣告商愛找ERROR宣傳？
【書展優惠】接種疫苗有優待　書展免費入場兼贈書及優惠低至8折
【書展優惠】接種疫苗有優待　書展免費入場兼贈書及優惠低至8折