【期間限定】大阪環球影城夥鬼滅之刃　9月推VR「無限列車」 

▲ 日本大阪環球影城（USJ）與人氣動漫作品「鬼滅之刃」合作，在今年 9 月 17 日至明年 2 月13 日推出期間限定的遊樂設施。（USJ）

日本大阪環球影城（USJ）與人氣動漫作品「鬼滅之刃」合作，在今年 9 月 17 日至明年 2 月13 日推出期間限定的遊樂設施，遊客戴上 VR 裝置乘搭「無限列車」，親身體驗劇中鬼殺隊與鬼的戰鬥。

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據《朝日新聞》報導，環球影城會與打破日本電影票房紀錄的「劇場版鬼滅之刃無限列車篇」為主題，推出期間限定的遊樂設施「鬼滅之刃XR RIDE」，讓遊客配戴 VR 裝置乘搭過山車，恍如置身在劇中的「無限列車」。屆時遊客將會與劇中的角色相遇，加入鬼殺隊在列車上與鬼的戰鬥中，可以體驗到主角竈門炭治郎的必殺技，以及眼前各個角色的劍技與氣息等。此外，環球影城亦會在場內推出以「鬼滅之刃」為主的餐飲及周邊商品。

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至於在今年 3 月開幕的超級任天堂世界（SUPER NINTENDO WORLD），開業僅一個月卻因疫情被迫關閉。不過樂園在 6 月時已重新開放，並限制入場人數。

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記者：廖淑瑩