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數碼港投資創業基金向4間初創注資1487萬　半年內帶動額外過億投資

商業 20:15 2021/07/12

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數碼港主席林家禮博士表示，「數碼港投資創業基金」可助初創快速成長，更協助他們吸引跨國投資者以及加速其擴展海外市場。

數碼港周一（12日）宣布，過去半年透過「數碼港投資創業基金」，向4間數碼港初創企業注資合共1487萬元，並帶動額外1.54億元共同投資，總融資額達1.69億元，引資比率為1：10。

四間獲注資的初創企業涵蓋金融科技及智慧生活範疇，分別為機械人公司Rice Robotics、服務式共居企業Dash Living、數位資產託管服務企業Hex Trust，以及以人工智慧及大數據驅動的環球專家配對平台Lynk。

數碼港稱，四間數碼港初創企業成功集資，反映其迅速適應市場變化，成功把握機遇開拓商機，提供切合社會新常態的解決方案。同時，此亦意味創投市場仍然活躍，並反映投資者對具潛力初創的信心。

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數碼港主席林家禮博士表示，「數碼港投資創業基金」可助初創快速成長，更協助他們吸引跨國投資者以及加速其擴展海外市場。

數碼港投資創業基金至今累計批出約1.39億元，投資予19間初創企業，並帶動額外逾9.51億元共同投資，合共為初創企業帶來超過10億元的投資金額，平均引資比率1：7。

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責任編輯：張凱琳

數碼港周一（12日）宣布，過去半年透過「數碼港投資創業基金」，向4間數碼港初創企業注資合共1487萬元，並帶動額外1.54億元共同投資，總融資額達1.69億元，引資比率為1：10。

數碼港主席林家禮博士表示，「數碼港投資創業基金」可助初創快速成長，更協助他們吸引跨國投資者以及加速其擴展海外市場。

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