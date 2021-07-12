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恆大‧珺瓏灣會所率先曝光　設豪華宴會廳　 VR遊戲室

股樓投資 19:14 2021/07/12

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中國恒大（03333）旗下屯門掃管笏新盤「恆大．珺瓏灣」已屆現樓，發展商首度開放現樓會所予傳媒參觀。資料顯示，會所名為「珺悅薈Emerald Club」，由國際知名的室內設計顧問赫希貝德納聯合酒店顧問有限公司（Hirsch Bedner Associates）負責設計，室內面積近3萬平方呎，設有多項設施供住戶運動之用，如50米戶外泳池，20米室內恒溫泳池、健身室，動感單車訓練室。   

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發展商指，會所以「悅」生活Wellness Living 為設計概念，強調「互動」及「共享」元素，備有多元化時尚設施，如年輕一代可共同玩樂的VR遊戲室、全球流行的高科技VR健身器 ─ ICAROS PRO、兒童遊戲室。此外，會所設有宴會廳，方便住戶與親朋相聚。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 恆大‧珺瓏灣2期 恆大‧珺瓏灣1期 恒大 中國恒大（03333） 屯門

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