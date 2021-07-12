【美股分析】網絡安全解決方案需求增加　分析師列6隻受惠股

近期國際上黑客勒索事件頻發，早前全球最大肉類加工公司JBS的電腦系統遭黑客攻擊，導致部分業務暫停，隨後被金錢勒索。本月初美國科技公司Kaseya也遭受網絡攻擊，料全球有800至1500家機構及企業受到影響，黑客要求該公司支付7,000萬美元贖金。

隨著雲技術愈發普及，愈來愈多工作轉移到網絡上進行，服務提供商和供應鏈逐漸成為了黑客的攻擊及勒索目標。 Evercore ISI分析師Irvin Liu 表示，這種演變為黑客提供了更多潛在攻擊的空間，因此預計企業將會增加安全支出佔IT支出的比重。

行業研究公司 Gartner的數據顯示 ，今年企業用於信息安全和風險管理技術的支出料將增長12.4%，達1,504億美元。惟 企業對於安全支出重視度仍然不夠， Raymond James的研究表明，安全支出僅佔所有行業IT預算的4%，仍有較大增長空間。

分析師看好以下提供安全技術服務的企業

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编辑：李勝男