【歐國盃】蘇格蘭人明撐意大利 仲慶祝英格蘭輸波

英格蘭在歐洲國家盃決賽中，於互射12碼階段不敵意大利，未能首嘗奪得歐國盃滋味，大部分英國民眾亦深感失落。但蘇格蘭地區的氣氛卻截然不同，當地民眾身穿意大利球衣，冒雨在戶外觀看球賽，當得知英格蘭12碼落敗後，更歡呼慶祝。

英格蘭12碼不敵意大利 主場衝冠失敗 【下一頁】

蘇格蘭在歐國盃分組賽早已出局，但當地球迷未有選擇支持英格蘭、反而改為支持英格蘭對手，包括早前的丹麥及意大利。英國對意大利的歐國盃賽事於當地時間周日（11日）舉行，不少蘇格蘭民眾冒雨在戶外觀看球賽，有球迷穿上意大利球衣、手持意大利國旗，得知英格蘭在12碼落敗後，當地民眾熱烈歡呼慶祝。

當地傳媒報道指，舉行歐國盃決賽前夕，意大利國旗及球衣在蘇格蘭的銷量飆升，但強調因為蘇格蘭與意大利有深厚而豐富的歷史，與討厭英格蘭口號「It's Coming Home」無關。有當地部分酒吧在賽前更懸掛意大利的國旗，全力支持英格蘭決賽對手–意大利。

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修夫基稱射失12碼「完全是自己責任」籲不要怪沙卡 【下一頁】

有民眾表示，若英格蘭落敗，會呼籲把周日納入法定假期，明言討厭英國傳媒鋪天蓋，從英格蘭角度報道有關歐國盃的新聞。當地報紙《The National》更刊登頭版，把意大利主帥文仙尼（Roberto Mancini）描繪成蘇格蘭民族英雄William Wallace，表示文仙尼是他們最後的希望，不希望讓英國民眾在未來55年，仍然討論歐國盃賽果，並加上在報紙名稱塗上意大利國旗顏色。

在歐國盃決賽前夕，蘇格蘭的意大利餐廳生意繁忙，其中著名意大利餐廳Eusebi Deli的預約已爆滿，反映民眾以行動力撐意大利。同時，亦有不少蘇格蘭民眾在Twitter分享他們對意大利的支持。

責任編輯：郭麗明