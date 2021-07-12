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【筍盤推介】屯馬綫沿綫大型屋苑 一落樓就係商場 新淨靚裝3房意頭價放售

股樓投資 18:56 2021/07/12

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踏入七月中，暑假正式來臨，今年市民仍未能到外地旅行，相信有不少家庭有意趁此時換樓。以下介紹的馬鞍山中心三房放盤，單位附新淨靚裝修，適合有意換樓的家庭。

【低水筍盤】呢度仲有樓價平過500萬「新地盤」 買家冇樓睇即速以497萬元購2房戶，詳見【下一頁

位於馬鞍山鞍駿街1號的馬鞍山中心，發展商為南豐發展，物業於1994年1月入伙，樓齡27年。屋苑設有4座，提供1,048個單位，實用面積由364平呎至634平方呎。屋苑基座設有商場，設有學習中心、多間食肆、美容中心及室內設計公司等，附近也設大型月購物商場如馬鞍山廣場、新港城中心等。由屋苑前往港鐵馬鞍山站只需數分鐘，交通便利。

以下為單位相片：

    點擊圖片放大
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    +11

 

 

放盤詳細資料如下：

放盤單位： 馬鞍山中心3座低層H室（物業編號:BV04380343）
實用面積： 541平方呎
間隔： 三房兩廳
叫價： 860萬-->858萬元
賣點：
  • 單位設新淨靚裝
  • 位於西南內園
  • 屋苑附近有大型商場-馬鞍山廣場、新港城中心，餐飲，娛樂，購物，生活配套一應俱全
  • 交通便利 -屯馬綫馬鞍山站，巴士總站，巴士總
  • 環境舒適-步行幾分鐘就是馬鞍山公園、濱海長廊、馬鞍山體育館。 

 

 

【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎，詳見【下一頁

以下介紹的單位位於馬鞍山中心3座低層H室，單位實用面積541平方呎，為三房兩廳，向西南，叫價由860萬元減至858萬元，叫價具意頭。單位的最大賣點是附設新淨靚裝修，買家購入單位不需要進行大裝修，節省一大筆金錢。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3ebbkX7

 

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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記者：陳詠妍

放盤 商場 港鐵 物業 屯馬綫 新港城中心 Sunshine City Plaza 馬鞍山

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