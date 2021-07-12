流感針或減新冠重症風險 較少出現中風靜脈血栓

新冠疫情爆發多時，不少研究開始著手如何防止新冠重症。有美國研究發現，接種流感疫苗或有助減少感染新冠肺炎後出現重症的機會。研究人員指，曾接種流感疫苗人士，較少出現中風等嚴重症狀，但未能減少染疫死亡人數。研究團隊未能確認兩者關係，將繼續研究。

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美國邁阿密大學（University of Miami）收集來自英、美及其他國家﹑近7.5萬名新冠患者健康記錄，按是否曾接種流感疫苗分為兩組，並對比雙方年齡、性別、種族、生活方式等因素進行匹配及分析。研究分析患者確診4個月內，出現心臟病發、呼吸衰竭等15種重度症狀出現機會。

結果顯示，未接種流感疫苗人士出現中風機會較已接種者高45%至58%，出現深層靜脈栓塞（Deep Vein Thrombosis，簡稱DVT）機會約高出40%，患上敗血症機會高36%至45%。相關患者亦更大機會入住深切治療部。有關患者亦較少需要急症服務，或入住深切治療部。研究人員強調，未發現流感疫苗有助減少死亡機會情況。

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研究人員尚未確認，流感疫苗與較少新冠重症發生的關係。早前有研究推測，接種流感疫苗可加強人體先天免疫能力，或能在對抗新冠病毒時候提供部分保護。

有份參與研究的邁阿密大學臨床外科教授辛格（Devinder Singh）表示，若能進一步研究當中聯繫，成果對於同時受流感及新冠疫情影響，且無法負擔疫苗費用的貧窮國家十分有價值。辛格強調，團隊強烈建議接種新冠疫苗，絕不建議接種流感疫苗取代。

責任編輯：李俊儀