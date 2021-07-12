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【二手新高】屯門瓏門幾乎每周都破頂　兩房呎價近2萬　貴過部分九龍樓

股樓投資 18:26 2021/07/12

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屯馬綫開通後，屯門樓價接連破頂，以指標屋苑瓏門為例，幾乎每周也錄新高成交。中原地產劉月華說，瓏門2座高層B室成交，實用面積498平方呎，向南，兩房間隔，剛以980萬元易手，實用呎價約19679元，樓價及呎價均創屋苑兩房單位新高。 

代理說，原業主於2012年10月以555.9萬元一手買入單位，去年以950萬元放盤，當時租約未完，加上疫情關係，不設睇樓，隨着今年樓市重展升浪，業主多次上調叫價，最終以980萬元同類新高價沽出單位，持貨9年，賬面獲利424.1萬元，單位期內升值76%。  

代理表示，買家為用家，見今年樓價拾級而上，大市利好消息不斷，擔心遲買更貴，遂加速入市決定，加上認為屯門配套完善，前景亮麗，而且上址質素佳，故快速決定入市自用。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 瓏門 屯門

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