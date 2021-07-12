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【有相睇】人人想望海　荃灣海之戀海景單位連環成交　兩房戶呎價逾20,000元

股樓投資 18:00 2021/07/12

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海景單位向來不乏買家青睞，作為主打海景戶的荃灣海之戀位處海傍，景觀不俗。屋苑最近錄得連環成交，一連兩個海景單位接連沽出，呎價皆達到高於20,000元水平。美聯物業何振榮表示，海之戀兩個兩房單位連環成交，其中一組首置客斥1,106.8萬元承接高層單位，另一個低層2房戶則以1,070萬元售出；海之戀本月暫錄約8宗成交。

剛成交單位為海之戀愛炫美3B座高層B室，實用面積約528平方呎，2房間隔，向西享汀九海景。原業主去年叫價約1,150萬元放售上址，吸引區內首置客承接，客人鍾情屋苑樓齡新，基座設大型商場，且屬鐵路上蓋項目，交通方便，雙方議價後以1,106.8萬元成交，折合實用呎價約20,962元。原業主於2017年9月份以約934.6萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約172.2萬元，物業升值約18.4%。

海之戀愛炫美5B座低層D室單位圖片（由代理提供）︰

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另一成交單位為海之戀愛炫美5B座低層D室，實用面積約534平方呎，2房間隔，向南享海景。單位早前以約1,100萬元放售，由於附企理裝修，加上景觀開揚，獲區內首置客洽商承接，議價後以1,070萬元成交，折合實用呎價約20,037元。原業主於2017年9月份以約857.9萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約212.1萬元，物業升值約24.7%。

延伸閱讀︰【單位圖輯】單位光猛實用望全海景　海濤居1,198萬成交　創造價呎價雙破頂【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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