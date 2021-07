梅根封肚唔生有獎拎 獲表揚減少對環境影響

英國哈里王子與夫人梅根移居美國加州後,梅根再誕下一名女兒。哈里梅根兒女雙全,而梅根也正式封肚不會再生第3胎。而英國有慈善組織就向哈里梅根頒發特別獎,表揚他們不再生育可減少對環境造成的影響。

哈里(Prince Harry)與梅根(Meghan Markle)於2019年5月,迎接長子阿奇(Archie)的出生。梅根更成功三年抱兩,於上月再誕下幼女莉莉貝特(Lilibet)。

哈里早前返回英國為亡母戴安娜(Princess Diana)的雕像揭幕,他接受保育人士古多爾(Jane Goodall)訪問時,提及他對家庭規模的想法。

哈里形容人類只是借住在地球中,認為他們應該要將更好的事物和環境留給下一代。

英國關注人口的慈善組織Population Matters讚揚哈里和梅根唔生第3胎的決定明智,並為其他家庭樹立榜樣。

Population Matters於聲明中表示:

擁有規模較小的家庭會減少人類對地球的影響,並讓所有孩子及他們的後代有更良好的機會,可在一個健康的星球上茁壯成長。

(Having a smaller family reduces our impact on the Earth, and provides a better chance for all our children, their children and future generations to flourish on a healthy planet.)