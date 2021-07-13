梅根封肚唔生有獎拎 獲表揚減少對環境影響

英國哈里王子與夫人梅根移居美國加州後，梅根再誕下一名女兒。哈里梅根兒女雙全，而梅根也正式封肚不會再生第3胎。而英國有慈善組織就向哈里梅根頒發特別獎，表揚他們不再生育可減少對環境造成的影響。

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哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）於2019年5月，迎接長子阿奇（Archie）的出生。梅根更成功三年抱兩，於上月再誕下幼女莉莉貝特（Lilibet）。

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哈里早前返回英國為亡母戴安娜（Princess Diana）的雕像揭幕，他接受保育人士古多爾（Jane Goodall）訪問時，提及他對家庭規模的想法。

哈里形容人類只是借住在地球中，認為他們應該要將更好的事物和環境留給下一代。

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英國關注人口的慈善組織Population Matters讚揚哈里和梅根唔生第3胎的決定明智，並為其他家庭樹立榜樣。

Population Matters於聲明中表示：

擁有規模較小的家庭會減少人類對地球的影響，並讓所有孩子及他們的後代有更良好的機會，可在一個健康的星球上茁壯成長。 （Having a smaller family reduces our impact on the Earth, and provides a better chance for all our children, their children and future generations to flourish on a healthy planet.）

該組織宣布向哈里梅根頒發獎項作為表揚，並向他們發放500英鎊（約5,400港元）的獎金。

責任編輯：鄭錦玲