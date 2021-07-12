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【置業故事】為買新港城海濤居「風水屋」　外區客不惜高於市價入市

股樓投資 18:03 2021/07/12

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二手樓市暢旺，優質單位搶手。美聯陳少鴻說，馬鞍山新港城海濤居3座高層A室，實用面積654平方呎，三房套間格，享東北八仙嶺海景，原叫價約1,200萬元放盤，終吸引外區客洽購，並以1,198萬元易手，實用呎價約18,318元。 

值得留意的是，陳少鴻表示，同類單位市價約為1,050萬元至1,080萬元。換言之，外區客是以高於市價的價錢入市，被問到原因時，代理解釋說，買家鍾情該區「風水好」。 

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資料顯示，原業主於2014年8月以約731萬元購入上址，持貨近7年，現帳面賺約467萬元，期間物業期內升值約63.9%。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 馬鞍山 海濤居 新港城

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