【大行點睇】投資社區團購或影響首季盈利 大和下調阿里巴巴目標價

大和研究報告指，預計阿里巴巴 （09988） 截止6月底的首個財季，收入按年升36%，旗下天貓實體商品總銷貨價值跑贏同業。該行又指阿里的管理層表示，今年6．18推廣符合公司內部預期，參與品牌由10萬戶增加至25萬戶，逐步增加的推廣開支，將抵銷平台使用費下降的影響。

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把旗下高鑫零售 （06808） 計算在內，大和預計阿里首財季的內地電商零售收入按年升42%，但由於「淘特」及社區團購的投入，或影響電商的EBITA，該行預計阿里首季EBITA約436億元人民幣。

大和下調阿里2022年至2024年財年的收入預測約1%，指公司正在投資階段，但重申「買入」評級，目標價則由290元降至260元。

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