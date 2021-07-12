【監管風暴】字節跳動傳擱置上市計劃　因網絡安全被勸退

內地接連加強監管科技行業。據《華爾街日報》引述消息人士指，短視頻平台抖音母企字節跳動因應中國政府要求公司集中處理數據安全風險，字節跳動擬無限期擱置海外上市計劃。

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消息指，字節跳動原本計劃將所有或部份業務在香港或美國上市，於去年12月，字節跳動於融資時的估值達1800億美元。不過，當字節跳動創辦人張一鳴與網絡安全監管機會面，並要求處理數據安全風險以及其他問題後，鑑於政治及監管憂慮，張一鳴認為並非適合時機上市，於今年3月底，決定將上市計劃擱置。據悉，其他問題為當時公司沒有首席財務官。

以往中資公司在海外上市通常不需要網信辦的批准。但消息人士指，隨中美關係惡化，中國政府開始要求科技公司告知其可能海外上市，並尋求非正式批准。

傳中國政府未曾叫停上市計劃

不過，消息指，政府從未叫停字節跳動上市計劃，只是，監管機構擔心字節跳動旗下App的數據安全合規問題。於會議上，監管機構渴望了解字節跳動如何收集、儲存及管理數據。

中國網信辦及中國證監會沒有回應。

宇節跳動旗下App的中國用戶達數以百萬計，產品包括今日頭條和抖音，而抖音所收集的個人資訊包括電話號碼、生日、真實性名等。

字節跳動曾於4月時指，經過認真研究，認為公司暫不具備上市條件，目前無上市計劃。

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編輯：袁諾曦